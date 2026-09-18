Dois veículos foram destruídos por um incêndio após um acidente de trânsito na noite dessa quinta-feira (17), na Estrada Antônio Frederico Ozanan, no bairro Bairrinho, na região leste de São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h para atender à ocorrência.

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Quando as equipes chegaram ao local, os dois veículos estavam tomados pelas chamas. Os bombeiros conseguiram controlar e extinguir o fogo. Não houve registro de vítimas.