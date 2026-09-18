18 de setembro de 2026
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Incêndio destrói dois veículos após acidente em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Freepik
Bombeiros (imagem ilustrativa)
Bombeiros (imagem ilustrativa)

Dois veículos foram destruídos por um incêndio após um acidente de trânsito na noite dessa quinta-feira (17), na Estrada Antônio Frederico Ozanan, no bairro Bairrinho, na região leste de São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h para atender à ocorrência.

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Quando as equipes chegaram ao local, os dois veículos estavam tomados pelas chamas. Os bombeiros conseguiram controlar e extinguir o fogo. Não houve registro de vítimas.

Após o combate ao incêndio, a área foi deixada em segurança e permaneceu sob os cuidados dos proprietários dos veículos e do policiamento de área.

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