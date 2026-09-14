São José dos Campos recebe, entre os dias 21 e 27 de setembro, a 14ª edição da Semana Move, campanha internacional de incentivo à prática de atividades físicas e esportivas.

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O evento é promovido pela International Sport and Culture Association (ISCA), com cooperação da Unesco, e tem coordenação do Sesc São Paulo no continente americano.