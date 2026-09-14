São José dos Campos recebe, entre os dias 21 e 27 de setembro, a 14ª edição da Semana Move, campanha internacional de incentivo à prática de atividades físicas e esportivas.
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O evento é promovido pela International Sport and Culture Association (ISCA), com cooperação da Unesco, e tem coordenação do Sesc São Paulo no continente americano.
Com o tema “Esporte é bem-estar!”, a edição deste ano busca incentivar a prática de atividades físicas como parte da rotina, além de promover saúde, lazer, convivência e inclusão.
Atividades em São José
Entre as atividades oferecidas estão yoga, condicionamento físico, badminton, rollerski, parkour, skate, aquatênis e ciclismo.
Uma das opções é a vivência “Aprendendo a Pedalar”, realizada em parceria com a Bike Escola Brasil. A atividade é voltada tanto para quem nunca andou de bicicleta quanto para quem deseja aprimorar suas habilidades.
O público também poderá participar da demonstração “Raquetes e Histórias”, com a paratleta Bruna Vasconcellos, que vai compartilhar experiências relacionadas ao badminton, ao esporte e à inclusão.
No Centro da Juventude, no sábado (26), haverá uma vivência de parkour, das 10h às 16h. A atividade trabalha agilidade, equilíbrio e coordenação e é destinada a participantes a partir de 6 anos.
Também no Centro da Juventude, das 13h às 16h, será realizada a demonstração “Entre Histórias e Manobras”, com o skatista Vinicius Sardi. A programação terá apresentações de skate e conversa sobre esporte, inclusão e superação.
Como participar
Algumas atividades possuem limite de vagas, idade mínima ou exigem retirada de senha no local. Também há práticas que necessitam de Credencial Sesc e exame dermatológico atualizado.
A programação completa pode ser consultada no site do Sesc.
A unidade fica na Avenida Adhemar de Barros, nº 999, no Jardim São Dimas, em São José dos Campos.