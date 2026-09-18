Uma turista argentina, de 65 anos, precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após sofrer uma queda durante uma caminhada pela trilha das Sete Praias, em Ubatuba, no Litoral Norte.
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O acidente aconteceu na quinta-feira (17), por volta das 12h25, em um trecho entre a Praia da Lagoinha e a Prainha do Bonete.
Segundo os bombeiros, a mulher fazia a trilha com familiares quando se desequilibrou e caiu da própria altura.
Ela sofreu fortes dores na região do quadril, na altura da cabeça do fêmur, e não conseguia continuar o percurso. A distância e as condições da vítima dificultaram a retirada por terra.
A equipe dos bombeiros transportou a turista até a Prainha do Bonete e acionou o apoio de uma embarcação do Grupamento Marítimo.
A mulher foi levada pelo mar até a Praia da Lagoinha, onde uma equipe do Samu já aguardava para prestar os primeiros atendimentos e encaminhá-la ao Pronto-Socorro.