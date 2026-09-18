Uma turista argentina, de 65 anos, precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após sofrer uma queda durante uma caminhada pela trilha das Sete Praias, em Ubatuba, no Litoral Norte.

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O acidente aconteceu na quinta-feira (17), por volta das 12h25, em um trecho entre a Praia da Lagoinha e a Prainha do Bonete.