18 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADE

SP oferece curso gratuito e online para mulheres empreendedoras

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Agência SP
Qualifica SP oferece curso para mulheres
Qualifica SP oferece curso para mulheres

Mulheres que já empreendem ou têm interesse em começar um negócio podem participar de uma capacitação gratuita oferecida pelo programa Qualifica SP. O curso on-line “Ela Empreende!” é voltado ao desenvolvimento de habilidades para a administração e organização de pequenos negócios.

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Entre os temas abordados estão planejamento, gestão financeira, marketing digital, divulgação e alternativas de acesso a crédito.

A formação é dividida em dez módulos e realizada totalmente on-line, pelo WhatsApp, permitindo que as participantes acompanhem os conteúdos diretamente pelo celular. O formato também facilita a conciliação do curso com outras atividades do dia a dia.

As inscrições são gratuitas e permanecem abertas continuamente no site do Qualifica SP.

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