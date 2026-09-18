Mulheres que já empreendem ou têm interesse em começar um negócio podem participar de uma capacitação gratuita oferecida pelo programa Qualifica SP. O curso on-line “Ela Empreende!” é voltado ao desenvolvimento de habilidades para a administração e organização de pequenos negócios.

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Entre os temas abordados estão planejamento, gestão financeira, marketing digital, divulgação e alternativas de acesso a crédito.