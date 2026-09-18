Pessoas com 50 anos ou mais poderão participar de uma semana de atividades físicas e oficinas gratuitas durante a Silver Week, realizada no Shopping Jardim Oriente, em São José dos Campos.

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A programação inclui atividades de artesanato, alongamento, yoga e dança. Nas oficinas de artesanato, os participantes poderão aprender técnicas de bordado e confeccionar peças.