Após o período de chuvas, 50 praias do Litoral Norte de São Paulo estão impróprias para banho, segundo o boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A classificação é válida até 24 de setembro.

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Em Caraguatatuba, 10 praias não são recomendadas: Tabatinga – Rio Tabatinga, Cocanha, Massaguaçu – R. M. Carlota, Martim de Sá, Prainha, Centro, Indaiá, Aruan, Palmeiras e Porto Novo.