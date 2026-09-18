Após o período de chuvas, 50 praias do Litoral Norte de São Paulo estão impróprias para banho, segundo o boletim de balneabilidade da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A classificação é válida até 24 de setembro.
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Em Caraguatatuba, 10 praias não são recomendadas: Tabatinga – Rio Tabatinga, Cocanha, Massaguaçu – R. M. Carlota, Martim de Sá, Prainha, Centro, Indaiá, Aruan, Palmeiras e Porto Novo.
Ilhabela concentra 17 pontos classificados como impróprios: Armação, Sino, Siriúba, Viana, Barreiros Norte, Barreiros Sul, Saco da Capela, Engenho D'Água, Itaquanduba, Itaguaçu, Perequê, Portinho, Feiticeira, Julião, Grande, Curral e Veloso.
Em São Sebastião, são 12 pontos: Prainha, São Francisco, Arrastão, Pontal da Cruz, Deserta, Porto Grande, Preta do Norte, Barequeçaba, Camburi, Engenho, Boraceia – Norte e Boraceia – Rua Cubatão.
Já em Ubatuba, são 11 locais com restrições para banho: Rio Itamambuca, Iperoig, Itaguá (dois trechos), Enseada, Santa Rita, Perequê-Mirim, Lázaro, Dura, Sapé e Maranduba.
O que significa praia imprópria
A classificação de uma praia como imprópria significa que a qualidade da água apresenta condições que podem oferecer risco à saúde dos banhistas, segundo os critérios adotados pela Cetesb.
Isso ocorre quando a concentração de bactérias na água ultrapassa os limites considerados seguros. A contaminação pode estar relacionada ao lançamento de esgoto no mar, enquanto as chuvas também podem contribuir para o transporte de resíduos e outros contaminantes para a água.
A orientação é evitar o banho nos locais classificados como impróprios, especialmente nas horas seguintes às chuvas.
O boletim de balneabilidade atual é válido até 24 de setembro.