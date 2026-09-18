O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades na região do Vale do Paraíba. O aviso é válido das 0h às 23h59 deste domingo (20).

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A previsão indica chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

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