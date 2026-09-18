O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para tempestades na região do Vale do Paraíba. O aviso é válido das 0h às 23h59 deste domingo (20).
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A previsão indica chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.
Orientações
Durante as rajadas de vento, a recomendação é que a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas. Também é orientado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.