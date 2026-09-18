Uma programação diversa, com espetáculo reflexivo, comédia de stand-up e um clássico da literatura infantil, movimenta o público no próximo fim de semana, nos dias 19 e 20 de setembro, no Teatro Colinas, em São José dos Campos.

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No sábado (19), às 19h, a peça em cartaz é “Joanna de Ângelis – Transição”. Interpretado pela atriz Nayara Almeida, o enredo traz reflexões sobre espiritualidade, autoconhecimento, ética e as escolhas da humanidade diante de crises globais e transformações na sociedade. A peça ainda conta com uma experiência interativa que convida a plateia a participar da cena.