Uma programação diversa, com espetáculo reflexivo, comédia de stand-up e um clássico da literatura infantil, movimenta o público no próximo fim de semana, nos dias 19 e 20 de setembro, no Teatro Colinas, em São José dos Campos.
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No sábado (19), às 19h, a peça em cartaz é “Joanna de Ângelis – Transição”. Interpretado pela atriz Nayara Almeida, o enredo traz reflexões sobre espiritualidade, autoconhecimento, ética e as escolhas da humanidade diante de crises globais e transformações na sociedade. A peça ainda conta com uma experiência interativa que convida a plateia a participar da cena.
Para o público infantil, a atração é “Os Três Porquinhos e a Redenção do Lobo Mau”, em cartaz no sábado (19) e no domingo (20), às 15h. O espetáculo oferece uma reviravolta na história tradicional ao apresentar um Lobo Mau acompanhado da Mamãe Loba e abordar o bullying de forma divertida e interativa. A apresentação é voltada para crianças a partir de 1 ano.
No domingo (20), às 19h, os comediantes Nando Viana e Rodrigo Marques sobem ao palco com o show “Dois tragos”. Na apresentação, a dupla compartilha experiências de vida e histórias bem-humoradas construídas ao longo de anos de amizade dentro e fora dos palcos.
O teatro está localizado na avenida São João, nº 2000, Jardim das Colinas. Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 100 e podem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial ou diretamente na bilheteria local, de quarta a domingo, a partir das 13h.