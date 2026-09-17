O STF (Supremo Tribunal Federal) estendeu por mais seis meses o prazo para a Prefeitura de Taubaté se adequar à decisão do Tribunal de Justiça que, em junho desse ano, declarou inconstitucionais trechos da legislação municipal que permitiam a contratação de eventuais.

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Inicialmente, o TJ havia concedido prazo de 180 dias, que se encerraria em 30 de novembro desse ano. Após pedido da Prefeitura, no entanto, o STF decidiu que o prazo total será de 12 meses - ou seja, até o início de junho de 2027.