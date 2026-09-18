Foi a última volta para casa de Joãozinho.
O menino João Lucas Ferreira de Almeida Arantes, de 11 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto voltava para casa, na noite desta quarta-feira (16). Ele estava de bicicleta depois de sair da escola quando ocorreu o acidente.
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A colisão aconteceu em Taubaté, por volta das 18h30, na Avenida Dom Pedro I, na região do bairro Três Marias, próximo ao túnel que liga os bairros Chácara Silvestre e Sítio Santo Antônio.
João Lucas estudava no Sítio Santo Antônio e, segundo as informações registradas pela polícia, estava acompanhado do irmão mais velho e de outros amigos durante o trajeto de volta para casa.
Menino estava de bicicleta
De acordo com o boletim de ocorrência, João Lucas seguia pela rua Manoel José de Siqueira Matos quando acessou o túnel e, posteriormente, entrou na Avenida Dom Pedro I.
A dinâmica registrada inicialmente aponta que a bicicleta teria entrado na avenida no sentido contrário ao fluxo de veículos. A informação, porém, ainda será analisada pela investigação.
O menino foi atingido pelo caminhão e sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Samu e foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu.
Acidente aconteceu no caminho de volta
O trajeto que João Lucas fazia naquela tarde era o caminho entre a escola e sua casa. O acidente aconteceu justamente durante esse retorno, quando o menino estava de bicicleta acompanhado de outras crianças.
O motorista do caminhão relatou à Polícia Militar que outro veículo havia parado para dar preferência à passagem dele. Segundo o condutor, várias crianças saíram de um túnel na contramão e uma delas acabou atingida.
A Polícia Científica realizou a perícia no local. A investigação deverá analisar as condições da via, a velocidade dos veículos, a visibilidade e a possibilidade de manobra para evitar a colisão.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.
O velório de João Lucas está previsto para esta quinta-feira (17), e o sepultamento deve ocorrer na manhã de sexta-feira (18), no Cemitério Municipal de Taubaté.