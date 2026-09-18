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TRAGÉDIA

Joãozinho morreu atropelado quando voltava para casa em Taubaté

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo familiar
João Lucas Ferreira de Almeida Arantes, de 11 anos
João Lucas Ferreira de Almeida Arantes, de 11 anos

Foi a última volta para casa de Joãozinho.

O menino João Lucas Ferreira de Almeida Arantes, de 11 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto voltava para casa, na noite desta quarta-feira (16). Ele estava de bicicleta depois de sair da escola quando ocorreu o acidente.

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A colisão aconteceu em Taubaté, por volta das 18h30, na Avenida Dom Pedro I, na região do bairro Três Marias, próximo ao túnel que liga os bairros Chácara Silvestre e Sítio Santo Antônio.

João Lucas estudava no Sítio Santo Antônio e, segundo as informações registradas pela polícia, estava acompanhado do irmão mais velho e de outros amigos durante o trajeto de volta para casa.

Menino estava de bicicleta

De acordo com o boletim de ocorrência, João Lucas seguia pela rua Manoel José de Siqueira Matos quando acessou o túnel e, posteriormente, entrou na Avenida Dom Pedro I.

A dinâmica registrada inicialmente aponta que a bicicleta teria entrado na avenida no sentido contrário ao fluxo de veículos. A informação, porém, ainda será analisada pela investigação.

O menino foi atingido pelo caminhão e sofreu ferimentos graves. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Samu e foi levado ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu.

Acidente aconteceu no caminho de volta

O trajeto que João Lucas fazia naquela tarde era o caminho entre a escola e sua casa. O acidente aconteceu justamente durante esse retorno, quando o menino estava de bicicleta acompanhado de outras crianças.

O motorista do caminhão relatou à Polícia Militar que outro veículo havia parado para dar preferência à passagem dele. Segundo o condutor, várias crianças saíram de um túnel na contramão e uma delas acabou atingida.

A Polícia Científica realizou a perícia no local. A investigação deverá analisar as condições da via, a velocidade dos veículos, a visibilidade e a possibilidade de manobra para evitar a colisão.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.

O velório de João Lucas está previsto para esta quinta-feira (17), e o sepultamento deve ocorrer na manhã de sexta-feira (18), no Cemitério Municipal de Taubaté.

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