Foi a última volta para casa de Joãozinho.

O menino João Lucas Ferreira de Almeida Arantes, de 11 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto voltava para casa, na noite desta quarta-feira (16). Ele estava de bicicleta depois de sair da escola quando ocorreu o acidente.

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