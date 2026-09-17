São José e Taubaté participaram nesta quinta-feira (17) do conselho técnico preliminar da Série A2 do Campeonato Paulista de 2027. A reunião foi promovida pela FPF (Federação Paulista de Futebol) e reuniu representantes dos clubes para discutir propostas para a próxima temporada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O encontro ocorreu na sede da entidade, em São Paulo, e teve a participação do diretor executivo de futebol do São José, Rodrigo Pastana. O Taubaté também esteve representado na reunião, que teve caráter inicial e serviu para levantar sugestões dos clubes antes da definição do regulamento da competição.
Entre os assuntos discutidos estiveram possíveis fórmulas de disputa, mudanças nas regras do jogo, infraestrutura dos estádios e medidas voltadas à experiência de atletas e torcedores.
A FPF também colocou em discussão propostas para reduzir a perda de tempo de bola rolando, além de ações de combate à discriminação e atualizações relacionadas às questões fiscais diante da implementação da reforma tributária.
Conselho definitivo será em outubro
Segundo Pastana, a participação dos clubes nesta etapa permite apresentar sugestões e acompanhar as discussões sobre a próxima edição da competição.
“É um momento importante para que os clubes possam participar das discussões e contribuir com o planejamento da competição. Tivemos a oportunidade de apresentar ideias, ouvir as propostas da Federação e dos demais participantes e iniciar esse processo de construção para a Série A2 de 2027”, afirmou o dirigente do São José.
A reunião desta quinta-feira foi preliminar. O conselho técnico definitivo da Série A2, assim como os das demais divisões do Campeonato Paulista, está previsto para outubro, em data que ainda será definida pela Federação Paulista de Futebol.
Até lá, São José e Taubaté seguem entre os clubes envolvidos nas discussões sobre o formato e as condições da competição de 2027.