São José e Taubaté participaram nesta quinta-feira (17) do conselho técnico preliminar da Série A2 do Campeonato Paulista de 2027. A reunião foi promovida pela FPF (Federação Paulista de Futebol) e reuniu representantes dos clubes para discutir propostas para a próxima temporada.

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O encontro ocorreu na sede da entidade, em São Paulo, e teve a participação do diretor executivo de futebol do São José, Rodrigo Pastana. O Taubaté também esteve representado na reunião, que teve caráter inicial e serviu para levantar sugestões dos clubes antes da definição do regulamento da competição.