"Quero dizer que apoiamos o projeto que defende a família, que defende a base da sociedade: pai, mãe e filhos. Essa é a base que norteia a nossa sociedade, a defesa de princípios e valores que vêm da família, de dentro de casa, independente de religião", disse Senna. "Agendas de esquerda que atacam a família, que visam desconfigurar o indivíduo por meio de ideologia de gênero ou agendas LGBTQIA+, são problemáticas. Há um movimento com um nome extremamente agressivo, ‘boyceta’, promovido por pessoas com distúrbios mentais, que não deveriam ser seguidos como modelo. Pergunto: como uma pessoa assim vai crescer, se formar, trabalhar, construir uma família e realizar seus sonhos? Qual empresário em sã consciência abriria uma vaga de emprego para um indivíduo vulnerável desse jeito?", completou Senna.

Na ação, o MP pedia que cada vereador fosse condenado a pagar indenização de R$ 94,9 mil, o equivalente a cinco salários como parlamentar - cada um recebe, por mês, R$ 18,9 mil da Câmara. A Promotoria pedia também que ambos sejam condenados a se retratar na tribuna.

Sentença diz que Senna proferiu ‘conteúdo ofensivo e discriminatório’

No caso de Senna, a sentença afirmou que o vereador "ultrapassou os limites da crítica política e da legítima defesa de suas convicções e valores, assumindo conteúdo ofensivo e discriminatório". "A qualificação da identidade de gênero de uma pessoa como 'distúrbio mental' não se confunde com a simples manifestação de opinião, convicção religiosa ou posição política. Trata-se de atribuir caráter patológico a uma condição relacionada à identidade pessoal, em desacordo com o entendimento atualmente adotado pelos organismos de saúde e com a proteção jurídica conferida à identidade de gênero", afirmou a juíza.