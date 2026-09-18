Um homem de 29 anos foi preso após ser localizado dormindo em uma casa de uma propriedade rural, depois de matar a esposa, de 23 anos, e o filho do casal, de apenas quatro meses. As vítimas foram atacadas com golpes de faca.
O crime ocorreu nesta quinta-feira (17), em uma fazenda na divisa entre Luciara e Porto Alegre do Norte, no interior de Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência, Jailton Gonçalves Barreira foi encontrado por equipes das polícias Militar e Civil durante as buscas realizadas na região.
De acordo com as informações apuradas pela polícia, a vítima, Taymilla Reis da Silva, conseguiu ligar para a mãe antes do ataque. Durante a ligação, ela teria avisado que seria morta pelo companheiro.
Irmão tentou socorrer mulher e bebê
Após receber o pedido de socorro, o irmão de Taymilla, de 18 anos, pegou uma motocicleta e foi até a fazenda para tentar ajudar a irmã e o sobrinho.
Ao chegar ao local, o jovem teria visto Jailton desferindo golpes de faca contra Taymilla. Ele conseguiu deixar a propriedade e acionou a polícia.
As primeiras equipes policiais foram enviadas ao endereço. Ao chegarem à fazenda, os agentes encontraram Taymilla e o bebê já mortos, com ferimentos provocados por golpes de arma branca.
A motivação do crime ainda não havia sido esclarecida.
Suspeito foi encontrado dormindo
Após constatarem as mortes, policiais montaram um cerco e iniciaram buscas em propriedades rurais próximas para localizar o suspeito.
Durante a operação conjunta, Jailton foi encontrado dormindo em uma das casas da Fazenda Mata Verde. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais deram voz de prisão ao homem, que foi imobilizado e levado para a delegacia.
O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de São Félix do Araguaia, que deverá apurar as circunstâncias e a motivação das mortes.