Um homem de 29 anos foi preso após ser localizado dormindo em uma casa de uma propriedade rural, depois de matar a esposa, de 23 anos, e o filho do casal, de apenas quatro meses. As vítimas foram atacadas com golpes de faca.

O crime ocorreu nesta quinta-feira (17), em uma fazenda na divisa entre Luciara e Porto Alegre do Norte, no interior de Mato Grosso. Segundo o boletim de ocorrência, Jailton Gonçalves Barreira foi encontrado por equipes das polícias Militar e Civil durante as buscas realizadas na região.

De acordo com as informações apuradas pela polícia, a vítima, Taymilla Reis da Silva, conseguiu ligar para a mãe antes do ataque. Durante a ligação, ela teria avisado que seria morta pelo companheiro.

Irmão tentou socorrer mulher e bebê