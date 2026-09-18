Uma mãe preparou uma surpresa especial para o filho e registrou a reação do menino ao descobrir o presente. Davi Lucas ganhou uma moto elétrica e não conseguiu esconder a surpresa diante da novidade.

Cleudiane entregou o presente ao filho e acompanhou de perto a reação da criança, que demonstrou encantamento ao perceber o que havia ganhado.

Enquanto o menino observava a moto, a mãe aproveitou o momento para dizer o quanto o ama. A reação de Davi Lucas chamou atenção pela espontaneidade diante do presente que, aparentemente, era muito desejado por ele.

Menino já queria testar o presente