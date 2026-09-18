18 de setembro de 2026
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Viralizou! Menino se emociona ao ganhar moto elétrica da mãe

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Viralizou! Menino se emociona ao ganhar moto elétrica da mãe
Viralizou! Menino se emociona ao ganhar moto elétrica da mãe

Uma mãe preparou uma surpresa especial para o filho e registrou a reação do menino ao descobrir o presente. Davi Lucas ganhou uma moto elétrica e não conseguiu esconder a surpresa diante da novidade.

Cleudiane entregou o presente ao filho e acompanhou de perto a reação da criança, que demonstrou encantamento ao perceber o que havia ganhado.

Enquanto o menino observava a moto, a mãe aproveitou o momento para dizer o quanto o ama. A reação de Davi Lucas chamou atenção pela espontaneidade diante do presente que, aparentemente, era muito desejado por ele.

Menino já queria testar o presente

Empolgado com a moto elétrica, Davi perguntou à mãe se já poderia sair com o veículo. Cleudiane, porém, segurou a ansiedade do filho e não permitiu que ele partisse imediatamente.

O momento entre mãe e filho terminou marcado pela surpresa e pela emoção provocadas pelo presente.

A cena levanta uma pergunta para quem acompanha histórias desse tipo: você também se emocionaria ao receber um presente que desejava muito?

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