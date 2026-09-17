17 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA

VÍDEO: Enfermeira é atacada por paciente dentro de hospital

Por Da Redação | Miami, Estados Unidos
| Tempo de leitura: 1 min
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Enfermeira é atacada por paciente dentro de hospital
Enfermeira é atacada por paciente dentro de hospital

Uma enfermeira foi atacada várias vezes na cabeça por um paciente dentro do pronto-socorro de um hospital nos Estados Unidos. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança da unidade e mostra outros funcionários tentando conter o agressor.

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O caso aconteceu no Jackson Memorial Hospital, em Miami. Segundo a polícia, o homem identificado nas imagens é Rubin Wenyou, de 44 anos.

A gravação mostra o suspeito perseguindo uma profissional pelo setor de emergência. Em determinado momento, ele atinge um funcionário e, na sequência, parte em direção à enfermeira Yanira Equileor.

Enfermeira cai após golpes

Nas imagens, Yanira é atingida diversas vezes e cai no chão. O homem continua a agressão até que outros funcionários conseguem contê-lo.

Após a intervenção dos colegas, a profissional é ajudada a se levantar e recebe atendimento pelos ferimentos.

De acordo com Michael Pizzi, advogado da enfermeira, Yanira sofreu lesões na cabeça, no pescoço, na coluna e nas costas, além de hematomas pelo corpo.

Defesa pede US$ 5 milhões

O advogado afirmou que pretende entrar com um processo contra o hospital pedindo US$ 5 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 26 milhões.

Segundo a defesa, a ação deverá alegar falhas na supervisão e na segurança da unidade hospitalar.

O caso é investigado pelas autoridades americanas, e as circunstâncias que levaram ao ataque dentro do pronto-socorro deverão ser apuradas.

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