Uma enfermeira foi atacada várias vezes na cabeça por um paciente dentro do pronto-socorro de um hospital nos Estados Unidos. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança da unidade e mostra outros funcionários tentando conter o agressor.
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O caso aconteceu no Jackson Memorial Hospital, em Miami. Segundo a polícia, o homem identificado nas imagens é Rubin Wenyou, de 44 anos.
A gravação mostra o suspeito perseguindo uma profissional pelo setor de emergência. Em determinado momento, ele atinge um funcionário e, na sequência, parte em direção à enfermeira Yanira Equileor.
Enfermeira cai após golpes
Nas imagens, Yanira é atingida diversas vezes e cai no chão. O homem continua a agressão até que outros funcionários conseguem contê-lo.
Após a intervenção dos colegas, a profissional é ajudada a se levantar e recebe atendimento pelos ferimentos.
De acordo com Michael Pizzi, advogado da enfermeira, Yanira sofreu lesões na cabeça, no pescoço, na coluna e nas costas, além de hematomas pelo corpo.
Defesa pede US$ 5 milhões
O advogado afirmou que pretende entrar com um processo contra o hospital pedindo US$ 5 milhões, valor equivalente a aproximadamente R$ 26 milhões.
Segundo a defesa, a ação deverá alegar falhas na supervisão e na segurança da unidade hospitalar.
O caso é investigado pelas autoridades americanas, e as circunstâncias que levaram ao ataque dentro do pronto-socorro deverão ser apuradas.