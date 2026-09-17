Uma enfermeira foi atacada várias vezes na cabeça por um paciente dentro do pronto-socorro de um hospital nos Estados Unidos. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança da unidade e mostra outros funcionários tentando conter o agressor.

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O caso aconteceu no Jackson Memorial Hospital, em Miami. Segundo a polícia, o homem identificado nas imagens é Rubin Wenyou, de 44 anos.