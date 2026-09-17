Um adolescente de 16 anos morreu após ser esfaqueado durante um assalto quando seguia para a escola na manhã desta quinta-feira (17). O jovem estava acompanhado de uma colega de classe quando foi abordado por um homem armado com uma faca.
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O crime ocorreu nas proximidades do Ciep 179 Professor Cláudio Gama, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, onde o adolescente cursava o ensino médio. Segundo o registro policial, o criminoso anunciou o assalto para levar o celular do estudante.
Durante a abordagem, o adolescente teria tentado proteger a colega e acabou atingido por vários golpes na região do tórax.
Adolescente recebeu atendimento e foi transferido
Após o ataque, o jovem foi levado por meios próprios ao Hospital Municipal de São João de Meriti. Ele deu entrada na unidade às 7h21 e recebeu os primeiros atendimentos.
De acordo com as informações do caso, o adolescente foi estabilizado e passou por uma drenagem torácica. Diante da gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital de Saracuruna, conhecido como Adão Pereira Nunes.
Apesar do atendimento médico, o estudante não resistiu aos ferimentos.
Suspeito é preso após análise de câmeras
Após o crime, agentes da equipe de buscas da Agência de Inteligência do 21º BPM iniciaram diligências para identificar o autor do ataque.
Os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança e ouviram testemunhas. Com base nas informações obtidas durante a investigação, localizaram um suspeito, identificado como Fabrício Mateus da Silva, na Avenida Sargento de Milícias.
Ele foi detido e levado para a 64ª DP (São João de Meriti). Segundo a polícia, duas testemunhas fizeram o reconhecimento formal do suspeito como autor das facadas.
A investigação deverá esclarecer as circunstâncias do assalto e a participação do preso no crime.
Escola suspende atividades após morte
Em razão da morte do estudante e do impacto provocado pelo caso na comunidade escolar, as atividades do Ciep 179 foram suspensas.
Familiares do adolescente manifestaram indignação e pediram reforço no policiamento nas proximidades das escolas da região.