Um adolescente de 16 anos morreu após ser esfaqueado durante um assalto quando seguia para a escola na manhã desta quinta-feira (17). O jovem estava acompanhado de uma colega de classe quando foi abordado por um homem armado com uma faca.

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O crime ocorreu nas proximidades do Ciep 179 Professor Cláudio Gama, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, onde o adolescente cursava o ensino médio. Segundo o registro policial, o criminoso anunciou o assalto para levar o celular do estudante.