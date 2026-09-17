Um homem foi condenado pela Justiça a ressarcir a ex-mulher após a separação do casal ocorrer apenas 29 dias depois do casamento. A decisão determinou o pagamento de R$ 13.658,60 por danos materiais e estabeleceu indenização de R$ 5 mil por danos morais.

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A sentença foi proferida pela Justiça de Anápolis (GO). Segundo o processo, a mulher afirmou ter arcado sozinha com R$ 26.153,93 referentes às despesas da cerimônia, lua de mel e manutenção da residência do casal.