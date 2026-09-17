Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira (17) após serem flagrados com mercadorias furtadas de um supermercado. Um terceiro suspeito que participaria da ação conseguiu fugir e é procurado pela polícia.

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O caso aconteceu em um estabelecimento próximo à rodoviária, no Centro de Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, fiscais do supermercado perceberam o furto e acionaram os militares.