Dois homens foram presos na tarde desta quinta-feira (17) após serem flagrados com mercadorias furtadas de um supermercado. Um terceiro suspeito que participaria da ação conseguiu fugir e é procurado pela polícia.
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O caso aconteceu em um estabelecimento próximo à rodoviária, no Centro de Muriaé, na Zona da Mata de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, fiscais do supermercado perceberam o furto e acionaram os militares.
Durante a abordagem, os policiais encontraram no veículo usado pelo grupo cerca de R$ 12 mil em produtos. O carro era alugado e tinha placa de Belo Horizonte.
Entre as mercadorias recuperadas estavam diversas peças de picanha, garrafas de whisky, potes de Nutella e outros produtos.
Suspeitos teriam agido em outra cidade
De acordo com a PM, o grupo também teria cometido um furto semelhante em um supermercado de Leopoldina antes de seguir para Muriaé.
Os dois homens presos, as mercadorias recuperadas e o veículo foram encaminhados para as autoridades. O automóvel foi apreendido e levado para um pátio credenciado pelo Detran-MG.
A ocorrência permanece em andamento. A polícia realiza buscas para localizar o terceiro suspeito e apura a participação de cada integrante, além da dinâmica completa dos furtos.