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Motociclista fica ferido em acidente na Estrada Velha

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motociclista ficou ferido
Motociclista ficou ferido

Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente registrado no começo da noite desta quinta-feira (17), na Estrada Velha que liga São José dos Campos a Jacareí.

A ocorrência aconteceu nas proximidades do bairro Santa Paula. A vítima foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada para atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

O acidente provocou forte congestionamento no sentido Jacareí. O trânsito ficou praticamente parado em um longo trecho, desde a região do Mirante até as proximidades do Santa Paula.

Não há, até o momento, informações oficiais sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

Motoristas que trafegam pela região enfrentam lentidão e devem redobrar a atenção no trecho.

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