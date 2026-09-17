Um motociclista ficou gravemente ferido em um acidente registrado no começo da noite desta quinta-feira (17), na Estrada Velha que liga São José dos Campos a Jacareí.

A ocorrência aconteceu nas proximidades do bairro Santa Paula. A vítima foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada para atendimento médico. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista.

O acidente provocou forte congestionamento no sentido Jacareí. O trânsito ficou praticamente parado em um longo trecho, desde a região do Mirante até as proximidades do Santa Paula.