Um menino de sete anos foi picado por um escorpião enquanto dormia, por volta das 5h20 desta quinta-feira (17). A criança acordou assustada e gritando depois de sentir a picada no dedo. A mãe encontrou o animal atrás da cama.
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O caso aconteceu na Quadra 205, no Recanto das Emas (DF). De acordo com a mãe, Thalita Gomes, de 39 anos, foram necessários cerca de cinco minutos até perceber que o animal responsável pela picada era um escorpião da espécie Tityus serrulatus.
Segundo Thalita, esta foi a terceira vez que a família encontrou escorpiões dentro da residência. Em outras ocasiões, um animal apareceu entre brinquedos e outro foi encontrado morto durante uma limpeza.
“É a terceira vez que encontramos aqui dentro de casa. Uma vez nos brinquedos, outra vez um morto, quando fazíamos a limpeza. Mas até agora não tínhamos passado o susto de sermos picados”, relatou a mãe ao Metrópoles.
Menino ficou sete horas em observação
Após a picada, o garoto foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ele recebeu atendimento médico e permaneceu em observação por aproximadamente sete horas.
Durante o período de acompanhamento, a criança não apresentou reações graves, segundo a mãe. A equipe médica monitorou a evolução do quadro e avaliou se havia necessidade de administrar soro antiescorpiônico.
O menino recebeu alta por volta das 14h.
Como evitar escorpiões dentro de casa
Escorpiões podem procurar abrigo em locais escuros, úmidos e protegidos. A presença desses animais pode ser favorecida pelo acúmulo de entulhos, folhas, materiais, além de frestas e ralos.
Durante o período de chuvas, a movimentação dos escorpiões pode aumentar devido às mudanças nas condições do ambiente. Com a alteração dos locais onde costumam se esconder, os animais podem procurar novos abrigos, inclusive dentro de imóveis.