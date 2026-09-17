Um menino de sete anos foi picado por um escorpião enquanto dormia, por volta das 5h20 desta quinta-feira (17). A criança acordou assustada e gritando depois de sentir a picada no dedo. A mãe encontrou o animal atrás da cama.

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O caso aconteceu na Quadra 205, no Recanto das Emas (DF). De acordo com a mãe, Thalita Gomes, de 39 anos, foram necessários cerca de cinco minutos até perceber que o animal responsável pela picada era um escorpião da espécie Tityus serrulatus.