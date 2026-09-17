Uma mulher de 50 anos é acusada de invadir o espaço onde uma vizinha morava e jogar um balde com fezes humanas contra ela. O caso ocorreu em um conjunto residencial de trailers nos Estados Unidos e teria sido motivado por uma acusação de traição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o mandado de prisão, Yirsi Machado Rivera dividia um trailer com a vítima no Royal Country Mobile Homes, em Miami. Ela teria forçado a entrada no espaço da vizinha antes de atingi-la com os dejetos.