17 de setembro de 2026
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Mulher joga balde de fezes na vizinha após crise de ciúmes

Por Da Redação | Miami (EUA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Mulher joga balde de fezes na vizinha após crise de ciúmes
Mulher joga balde de fezes na vizinha após crise de ciúmes

Uma mulher de 50 anos é acusada de invadir o espaço onde uma vizinha morava e jogar um balde com fezes humanas contra ela. O caso ocorreu em um conjunto residencial de trailers nos Estados Unidos e teria sido motivado por uma acusação de traição.

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Segundo o mandado de prisão, Yirsi Machado Rivera dividia um trailer com a vítima no Royal Country Mobile Homes, em Miami. Ela teria forçado a entrada no espaço da vizinha antes de atingi-la com os dejetos.

Inicialmente, Rivera afirmou que o vaso sanitário estava quebrado e que, por isso, as fezes estavam sendo armazenadas em um balde. Ela também disse que atingiu a mulher acidentalmente enquanto fazia o descarte.

No entanto, conforme consta no mandado de prisão, uma testemunha afirmou que Rivera teria admitido que jogou os dejetos de propósito. A acusada teria relacionado a atitude à suspeita de que a vizinha mantinha um relacionamento com seu marido.

Após o episódio, Rivera foi registrada no Centro Correcional Turner Guilford Knight. Ela responde a acusações de agressão e arrombamento de residência ocupada.

A juíza responsável pelo caso determinou que Rivera permaneça sob custódia sem direito à fiança e também emitiu uma ordem de restrição relacionada ao episódio.

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