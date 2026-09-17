Uma mulher de 50 anos é acusada de invadir o espaço onde uma vizinha morava e jogar um balde com fezes humanas contra ela. O caso ocorreu em um conjunto residencial de trailers nos Estados Unidos e teria sido motivado por uma acusação de traição.
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Segundo o mandado de prisão, Yirsi Machado Rivera dividia um trailer com a vítima no Royal Country Mobile Homes, em Miami. Ela teria forçado a entrada no espaço da vizinha antes de atingi-la com os dejetos.
Inicialmente, Rivera afirmou que o vaso sanitário estava quebrado e que, por isso, as fezes estavam sendo armazenadas em um balde. Ela também disse que atingiu a mulher acidentalmente enquanto fazia o descarte.
No entanto, conforme consta no mandado de prisão, uma testemunha afirmou que Rivera teria admitido que jogou os dejetos de propósito. A acusada teria relacionado a atitude à suspeita de que a vizinha mantinha um relacionamento com seu marido.
Após o episódio, Rivera foi registrada no Centro Correcional Turner Guilford Knight. Ela responde a acusações de agressão e arrombamento de residência ocupada.
A juíza responsável pelo caso determinou que Rivera permaneça sob custódia sem direito à fiança e também emitiu uma ordem de restrição relacionada ao episódio.