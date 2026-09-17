O médico Cláudio Frederico Guenzburger Baumann, que atuava no Pronto Atendimento de Emergência da Santa Casa de Ubatuba, morreu na madrugada desta quinta-feira (17). A informação foi divulgada pela instituição e também pela Câmara Municipal.

Em nota de pesar, a Santa Casa lamentou a morte do profissional e destacou a dedicação e o compromisso do médico com a saúde da população de Ubatuba. A instituição prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

A Câmara Municipal também publicou uma homenagem, ressaltando que Cláudio atuava como médico plantonista na emergência da Santa Casa e dedicou sua trajetória profissional ao atendimento da população. Segundo a manifestação do Legislativo, ele deixa nove filhos.