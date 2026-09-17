O médico Cláudio Frederico Guenzburger Baumann, que atuava no Pronto Atendimento de Emergência da Santa Casa de Ubatuba, morreu na madrugada desta quinta-feira (17). A informação foi divulgada pela instituição e também pela Câmara Municipal.
Em nota de pesar, a Santa Casa lamentou a morte do profissional e destacou a dedicação e o compromisso do médico com a saúde da população de Ubatuba. A instituição prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.
A Câmara Municipal também publicou uma homenagem, ressaltando que Cláudio atuava como médico plantonista na emergência da Santa Casa e dedicou sua trajetória profissional ao atendimento da população. Segundo a manifestação do Legislativo, ele deixa nove filhos.
A notícia da morte provocou diversas mensagens de pacientes e pessoas que trabalharam com o médico. Nas redes sociais, moradores relembraram atendimentos prestados por Cláudio ao longo dos anos.
Uma mulher contou que o médico cuidou de sua filha ainda bebê em uma unidade de saúde e o descreveu como um profissional dedicado e um ser humano admirável. Outra paciente relatou que Cláudio teve participação fundamental no atendimento de sua mãe. Também foram publicadas homenagens de antigos colegas, que destacaram a atenção e a atuação do médico em situações de emergência.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte.
A Santa Casa de Ubatuba manifestou condolências aos familiares e agradeceu ao médico pelos serviços prestados ao município.