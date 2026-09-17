Dois suspeitos foram presos em flagrante nesta quarta-feira (16), em Ubatuba, após a morte de um homem identificado como Manoel Francisco de Souza, de 53 anos, conhecido como “Mané Grilo”. O corpo foi localizado em uma área de vegetação próxima à Avenida Marginal, no bairro Lázaro.
Segundo o boletim de ocorrência, Manoel foi encontrado às margens da Rodovia SP-55, deitado de costas e coberto por uma manta. Durante os primeiros levantamentos, a perícia constatou ferimentos compatíveis com golpes de faca nas costas e uma lesão na mão direita que pode ter sido causada durante uma tentativa de defesa.
Os peritos também localizaram peças de roupa afastadas do corpo e sinais na vegetação que poderiam indicar que a vítima foi arrastada até o ponto onde acabou encontrada.
A investigação avançou após policiais receberem a informação de que câmeras de estabelecimentos próximos poderiam ter registrado movimentações relacionadas ao caso. Em um mercado da região, funcionários disseram ter encontrado manchas de sangue na área externa.
Conforme o registro policial, imagens de segurança teriam flagrado um casal colocando um objeto de grande volume, com aparência semelhante à de um corpo, dentro de uma caixa plástica e deixando o local.
Após diligências realizadas nos bairros Lázaro e Perequê-Mirim, os policiais chegaram até dois suspeitos identificados no boletim como Samuel e Joyce. Eles haviam sido contidos por moradores na Rua João Lucas Messias.
Inicialmente, os dois teriam confirmado que estiveram com Manoel, mas negado envolvimento na morte. Ainda segundo a Polícia Civil, após serem confrontados com as imagens obtidas durante a apuração, os suspeitos teriam mudado a versão.
Samuel teria assumido ter desferido os golpes de faca contra a vítima. Joyce, por sua vez, teria declarado que ajudou a colocar o corpo em uma caixa plástica e a transportá-lo até a Avenida Marginal, onde ele foi deixado e posteriormente coberto com um cobertor.
Os dois foram presos por suspeita de homicídio doloso e ocultação de cadáver. A autoridade policial manteve as prisões em flagrante, e ambos ficaram à disposição da Justiça.
O boletim também aponta que os suspeitos possuem registros policiais anteriores.
Investigação apura motivação
Uma irmã de Manoel foi ouvida durante a ocorrência e relatou à polícia que ele fazia uso de drogas e bebidas alcoólicas. Segundo ela, o homem havia sido visto na noite anterior na companhia de um casal de andarilhos.
A motivação do crime e todas as circunstâncias que antecederam a morte ainda serão apuradas pela Polícia Civil.