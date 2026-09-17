Dois suspeitos foram presos em flagrante nesta quarta-feira (16), em Ubatuba, após a morte de um homem identificado como Manoel Francisco de Souza, de 53 anos, conhecido como “Mané Grilo”. O corpo foi localizado em uma área de vegetação próxima à Avenida Marginal, no bairro Lázaro.

Segundo o boletim de ocorrência, Manoel foi encontrado às margens da Rodovia SP-55, deitado de costas e coberto por uma manta. Durante os primeiros levantamentos, a perícia constatou ferimentos compatíveis com golpes de faca nas costas e uma lesão na mão direita que pode ter sido causada durante uma tentativa de defesa.

Os peritos também localizaram peças de roupa afastadas do corpo e sinais na vegetação que poderiam indicar que a vítima foi arrastada até o ponto onde acabou encontrada.