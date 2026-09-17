Idade: 65
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 18/09/2026 das 07:00 às 16:00
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 18/09/2026 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/09/2026 14:00
LUIZ ROBERTO NUNES DALPRAT
Idade: 80
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/09/2026 10:00
JOSE DOMICIANO BARBOSA
Idade: 79
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITÉRIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 18/09/2026 10:00
EDSON GONÇALVES RIBEIRO
Idade: 60
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 17/09/2026 das 18:00 às 19:30
Sepultamento:
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VIRGINIA/MG - 17/09/2026 19:30
VERA LUCIA ARRUDA
Idade: 71
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO
Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 17/09/2026 17:00
ANA MARIA BRITO LIMA
Idade: 57
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CAÇAPAVA
Sepultamento:
CEM. MUN. DE CAÇAPAVA - SP - 17/09/2026 17:00
AIRTON TEIXEIRA GABRIEL
Idade: 64
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 17/09/2026 das 07:00 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 16:00
SERGIO JOSE DE BRITO
Idade: 73
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
NÃO INFORMADO
Sepultamento:
CEMITÉRIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 17/09/2026 16:00
CARMELINDA NUNES DA SILVEIRA
Idade: 91
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 17/09/2026 das 09:00 às 15:30
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/09/2026 15:30
SEVERINO ARSENIO DA CUNHA
Idade: 75
Data de falecimento: 17/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 15:30
BENEDICTA BRAGA
Idade: 79
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 14:00
EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA
Idade: 74
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 13:30
PAULO ROBERTO SUZANO
Idade: 58
Data de falecimento: 11/09/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 11:00
JAYRA DE PAULA GONÇALVES
Idade: 88
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/09/2026 11:00
MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA
Idade: 77
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITÉRIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 17/09/2026 11:00
ROSENILDA DE JESUS
Idade: 56
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/09/2026 10:30
AIRTON INACIO TRUNKL
Idade: 84
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATÓRIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 17/09/2026 10:00
ESTELITA LIMA PIRES DA SILVA
Idade: 56
Data de falecimento: 16/09/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 09:00