17 de setembro de 2026
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LUTO

Maria de Fátima morre aos 65 anos; as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Maria de Fátima morre aos 65 anos; as notas de falecimento em SJC
Maria de Fátima morre aos 65 anos; as notas de falecimento em SJC

Idade: 65
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 18/09/2026 das 07:00 às 16:00

Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 18/09/2026 16:00

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LUIZ PAULO COSTA

Idade: 83
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
CÂMARA MUNICIPAL SJCAMPOS SP

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 18/09/2026 14:00

LUIZ ROBERTO NUNES DALPRAT

Idade: 80
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 18/09/2026 10:00

JOSE DOMICIANO BARBOSA

Idade: 79
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITÉRIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 18/09/2026 10:00

EDSON GONÇALVES RIBEIRO

Idade: 60
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 17/09/2026 das 18:00 às 19:30

Sepultamento:
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE VIRGINIA/MG - 17/09/2026 19:30

VERA LUCIA ARRUDA

Idade: 71
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
MEMORIAL BOM RETIRO/VELÓRIO

Sepultamento:
CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC - 17/09/2026 17:00

ANA MARIA BRITO LIMA

Idade: 57
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL CAÇAPAVA

Sepultamento:
CEM. MUN. DE CAÇAPAVA - SP - 17/09/2026 17:00

AIRTON TEIXEIRA GABRIEL

Idade: 64
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 17/09/2026 das 07:00 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 16:00

SERGIO JOSE DE BRITO

Idade: 73
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
NÃO INFORMADO

Sepultamento:
CEMITÉRIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 17/09/2026 16:00

CARMELINDA NUNES DA SILVEIRA

Idade: 91
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 17/09/2026 das 09:00 às 15:30

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/09/2026 15:30

SEVERINO ARSENIO DA CUNHA

Idade: 75
Data de falecimento: 17/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 15:30

BENEDICTA BRAGA

Idade: 79
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 14:00

EDMILSON GOMES DE OLIVEIRA

Idade: 74
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 13:30

PAULO ROBERTO SUZANO

Idade: 58
Data de falecimento: 11/09/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 11:00

JAYRA DE PAULA GONÇALVES

Idade: 88
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/09/2026 11:00

MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DA SILVA

Idade: 77
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITÉRIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 17/09/2026 11:00

ROSENILDA DE JESUS

Idade: 56
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 17/09/2026 10:30

AIRTON INACIO TRUNKL

Idade: 84
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATÓRIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 17/09/2026 10:00

ESTELITA LIMA PIRES DA SILVA

Idade: 56
Data de falecimento: 16/09/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 17/09/2026 09:00

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