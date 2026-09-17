Adiamento

Pela quinta sessão consecutiva, a Câmara de São José dos Campos adiou a votação do projeto que visa proibir a concessão de honrarias "a pessoas condenadas criminalmente".

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Sem votação

De autoria do vereador Carlos Abranches (Cidadania), que integra a oposição ao prefeito Anderson Farias (PSD), o projeto estava na pauta da sessão dessa quinta-feira (17), mas a votação foi adiada a pedido do vereador Zé Luís (PSD), que é o líder do governo. O mesmo já havia acontecido nas últimas quatro semanas.