A Câmara de São José dos Campos aprovou nessa quinta-feira (17), por unanimidade, o projeto do prefeito Anderson Farias (PSD) que visa permitir a continuidade do pagamento do adicional de risco de vida para os agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) - o adicional foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça em março e, pela decisão, o município teria até o fim de setembro para suspender o pagamento.

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Em 2008, quando o adicional foi criado, representava um acréscimo de 35% sobre o padrão de vencimento dos guardas. Em 2023, a norma foi alterada e ampliou o adicional para 55%. No novo projeto, que depende de sanção do prefeito, o percentual de 55% foi mantido. A Prefeitura não informou qual é o gasto anual com o pagamento do adicional.