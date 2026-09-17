Tramita na Câmara de Taubaté uma Pelom (Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município) que visa obrigar a Prefeitura a ampliar a transparência sobre a execução das emendas parlamentares municipais, estaduais e federais.

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A proposta foi apresentada essa semana por sete vereadores, sendo seis parlamentares aliados ao prefeito Sérgio Victor (Novo) - Bilili de Angelis (PP), Ariel Katz (PDT), Boanerge dos Santos (União), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos) e Bobi (PRD) - e um da oposição, Douglas Carbonne (Solidariedade).