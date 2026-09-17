A Prefeitura de São José dos Campos decretou luto oficial de três dias pela morte do jornalista, escritor e ex-vereador Luiz Paulo Costa, que morreu na manhã desta quinta-feira (17), aos 83 anos. O decreto foi publicado na edição desta quinta do Diário do Município.

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Joseense, Luiz Paulo construiu ao longo de décadas uma trajetória ligada ao jornalismo, à política, à administração pública e à cultura de São José dos Campos. Ele morreu por volta das 6h30, em Caraguatatuba, onde morava atualmente. O jornalista enfrentava Alzheimer.