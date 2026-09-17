A Prefeitura de São José dos Campos decretou luto oficial de três dias pela morte do jornalista, escritor e ex-vereador Luiz Paulo Costa, que morreu na manhã desta quinta-feira (17), aos 83 anos. O decreto foi publicado na edição desta quinta do Diário do Município.
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Joseense, Luiz Paulo construiu ao longo de décadas uma trajetória ligada ao jornalismo, à política, à administração pública e à cultura de São José dos Campos. Ele morreu por volta das 6h30, em Caraguatatuba, onde morava atualmente. O jornalista enfrentava Alzheimer.
O velório será realizado nesta sexta-feira (18), a partir das 9h, na Câmara Municipal de São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Padre Rodolfo Komorek, no Centro.
Trajetória
Como vereador, Luiz Paulo Costa participou de momentos importantes da história de São José dos Campos e teve atuação no processo de criação da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
Também integrou a administração municipal, onde exerceu as funções de auditor-geral e diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico entre 1997 e 2010.
Na área cultural, teve participação especialmente ligada ao Carnaval joseense. Luiz Paulo esteve entre os responsáveis pela criação e coordenação do tradicional Bloco Carnavalesco Engole Sapo, contribuindo para a valorização da folia como manifestação cultural e popular do município.
Em nota, a Prefeitura de São José dos Campos destacou a contribuição de Luiz Paulo Costa para a história, a cultura e a vida pública da cidade e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e pessoas que conviveram com ele.
Luiz Paulo deixa a esposa, uma filha, um filho e netos. Sua trajetória marcou diferentes áreas da vida de São José dos Campos, onde atuou por décadas como jornalista, escritor, político e agente da cultura local.