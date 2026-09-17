O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), enviou à Câmara essa semana um projeto que pede autorização dos vereadores para a venda, por meio de leilão, de mais dois imóveis do município. As duas áreas ficam no Una. Uma tem 5,1 mil metros quadrados e a outra tem 2,1 mil metros quadrados. Ambas têm edificações. O texto não cita uma estimativa de valor dos imóveis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No projeto, o prefeito afirmou que a "proposta visa promover a gestão eficiente do patrimônio público municipal, mediante a destinação economicamente adequada de bem dominical sem afetação específica, possibilitando a geração de receitas para o município e contribuindo para o desenvolvimento econômico local, especialmente pela potencial instalação de novos empreendimentos compatíveis com a vocação industrial da região".