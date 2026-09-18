A consolidação da Mantiqueira como polo de excelência gastronômica e de alta coquetelaria ganhou um novo capítulo nesta semana. A chef Anouk Migotto teve dois de seus empreendimentos regionais premiados no Melhores da Taça 2026, premiação promovida pela revista Prazeres da Mesa que chancela os principais destaques nacionais nos segmentos de vinhos, destilados e cervejas artesanais.
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O tradicional Donna Pinha, localizado em Santo Antônio do Pinhal (SP), arrematou três selos de excelência: Carta de Vinhos, Carta de Cervejas e Carta de Drinks. Paralelamente, a Casa Bambuí, instalada no Parque Bambuí, em Campos do Jordão (SP), levou o prêmio na categoria Carta de Drinks.
Identidade Regional e Dupla Celebração
A distinção vem em um ano estratégico para a carreira da chef. Em 2026, o Donna Pinha completa um quarto de século de atuação com um cardápio fortemente ancorado na cadeia de produtores locais. Já a Casa Bambuí — projeto desenvolvido em parceria com o Grupo Toriba — marca a expansão e maturidade dessa identidade gastronômica no circuito jordanense.
Para Anouk Migotto, a premiação valida o conceito de valorização do terroir da montanha, tanto na cozinha quanto na coquetelaria e nas cartas de bebidas:
“Foi uma alegria enorme viver esse momento e ver duas casas tão importantes para mim sendo reconhecidas na mesma premiação. São propostas diferentes, mas ambas têm a Mantiqueira como inspiração. Esses reconhecimentos celebram não só o nosso trabalho, mas também as equipes, os produtores e todos que acreditam na força dos ingredientes e dos sabores da nossa serra.”
A harmonização entre os pratos e as bebidas em ambas as casas reflete a consolidação de um modelo de negócios que une turismo, identidade regional e rigor técnico na elaboração das cartas de serviço.