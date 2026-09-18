A consolidação da Mantiqueira como polo de excelência gastronômica e de alta coquetelaria ganhou um novo capítulo nesta semana. A chef Anouk Migotto teve dois de seus empreendimentos regionais premiados no Melhores da Taça 2026, premiação promovida pela revista Prazeres da Mesa que chancela os principais destaques nacionais nos segmentos de vinhos, destilados e cervejas artesanais.

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O tradicional Donna Pinha, localizado em Santo Antônio do Pinhal (SP), arrematou três selos de excelência: Carta de Vinhos, Carta de Cervejas e Carta de Drinks. Paralelamente, a Casa Bambuí, instalada no Parque Bambuí, em Campos do Jordão (SP), levou o prêmio na categoria Carta de Drinks.

Identidade Regional e Dupla Celebração