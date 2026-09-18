O ator Nelson Freitas é o rosto de uma campanha do Rotary Club São José dos Campos Leste que busca chamar a atenção de pais e responsáveis para a importância da vacinação contra o HPV como forma de prevenção ao câncer.

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Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ator faz um convite direto às famílias e questiona se elas fariam algo para ajudar a proteger os filhos contra a doença.