O ator Nelson Freitas é o rosto de uma campanha do Rotary Club São José dos Campos Leste que busca chamar a atenção de pais e responsáveis para a importância da vacinação contra o HPV como forma de prevenção ao câncer.
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Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o ator faz um convite direto às famílias e questiona se elas fariam algo para ajudar a proteger os filhos contra a doença.
“Se existisse uma forma de ajudar a proteger seu filho contra o câncer, você o faria?”, pergunta Freitas no início da mensagem.
Na sequência, ele apresenta a vacinação contra o HPV como uma das principais formas de prevenção. O vírus é associado ao desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, entre eles os de colo do útero, garganta, pênis, ânus, vulva e vagina.
Segundo a campanha, apesar da disponibilidade da vacina pelo SUS (Sistema Único de Saúde), muitas crianças e adolescentes ainda não estão protegidos. O vídeo cita fatores como medo, desinformação e falta de conhecimento sobre a importância da imunização.
Vacina contra HPV
A vacinação contra o HPV é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos. A imunização nessa faixa etária é considerada uma estratégia de prevenção, já que a proteção é oferecida antes da exposição ao vírus.
A campanha do Rotary Club São José dos Campos Leste busca reforçar justamente a importância de não deixar a vacinação para depois.
A mensagem divulgada por Nelson Freitas termina com um apelo aos pais e responsáveis: “Quando você vacina hoje, você protege o amanhã”.
A orientação é que as famílias procurem uma unidade de saúde para verificar a situação vacinal das crianças e adolescentes e mantenham a imunização em dia.
A campanha também reforça que a prevenção deve acontecer antes do surgimento de uma doença. “Não espere a doença chegar para entender o valor da prevenção”, afirma o ator no vídeo.