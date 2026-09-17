O Ministério Público investiga se houve irregularidade e prejuízo aos cofres públicos na obra para construção de um conjunto habitacional no bairro Vila Unidos, em São José dos Campos.

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Após autorização da Prefeitura, a obra foi iniciada em setembro de 2025 pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que é vinculada ao governo estadual, mas está suspensa desde janeiro de 2026. O motivo da paralisação: uma liminar do Tribunal de Justiça de maio de 2025, que foi referendada pelo TJ em dezembro do ano passado, havia suspendido os efeitos da legislação municipal usada para viabilizar a construção. Ou seja, quando começou, a obra já não teria base legal.