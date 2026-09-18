A Plaenge acaba de avançar 12 posições no Ranking Valor 1000, publicado pelo jornal Valor Econômico em parceria com a Serasa Experian e a Fundação Getúlio Vargas. Na edição mais recente, a incorporadora alcançou a 389ª colocação entre as mil maiores empresas do Brasil! É muito orgulho ter a Plaenge como cliente do nosso escritório e uma satisfação acompanhar o reconhecimento dessa empresa que constrói sua história com consistência.

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A conquista só podia ser essa mesmo! Em 2025, a Plaenge registrou receita líquida de R$ 3,2 bilhões, alta de 9,6% em relação ao ano anterior, e lucro líquido de R$ 217,2 milhões, crescimento de 15,6%. A construtora mantém um modelo de negócios baseado em capital próprio e reinvestimento dos resultados operacionais. É uma escolha de gestão que combina planejamento, disciplina financeira e visão de longo prazo. A Plaenge tem 56 anos, soma 527 projetos entregues, 94 obras em execução simultâneas e mais de 138 mil clientes atendidos, com operações no Brasil e no Chile. Parabéns!!