Quem me acompanha nas redes sociais (@fran.galvao) sabe que estou em Nova York e, entre uma caminhada, uma pesquisa de tendências e outra, tive a oportunidade de acompanhar de perto o US Open. E talvez por isso eu tenha prestado ainda mais atenção a uma discussão que tomou conta da internet nos últimos dias: o look de Virginia Fonseca no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1.

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O assunto foi tratado como uma grande “gafe fashion”. Mas, para mim, a questão mais interessante não é dizer se a roupa era bonita ou feia, sensual demais ou inadequada. É observar o que existe por trás dessa discussão: a relação cada vez mais estreita entre esporte, moda, entretenimento e construção de imagem.