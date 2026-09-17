A Sabesp prorrogou até 20 de setembro a campanha Tudo Azul, que oferece condições especiais para clientes residenciais regularizarem contas de água em atraso no Vale do Paraíba. A iniciativa terminaria em 10 de setembro, mas foi estendida por mais dez dias diante da adesão dos consumidores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desde o início da campanha, foram realizados 80.267 acordos, envolvendo cerca de R$ 109 milhões em débitos, considerando o valor principal e as penalidades. Segundo a companhia, foram concedidos R$ 32,43 milhões em descontos nas negociações.