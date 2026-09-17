A Sabesp prorrogou até 20 de setembro a campanha Tudo Azul, que oferece condições especiais para clientes residenciais regularizarem contas de água em atraso no Vale do Paraíba. A iniciativa terminaria em 10 de setembro, mas foi estendida por mais dez dias diante da adesão dos consumidores.
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Desde o início da campanha, foram realizados 80.267 acordos, envolvendo cerca de R$ 109 milhões em débitos, considerando o valor principal e as penalidades. Segundo a companhia, foram concedidos R$ 32,43 milhões em descontos nas negociações.
Do total abatido, R$ 12,31 milhões correspondem a descontos sobre o valor principal das dívidas. Também foram aplicadas reduções em juros, multas e atualização monetária.
Desconto
As condições da campanha variam de acordo com o período de atraso. Para débitos vencidos há mais de três meses, o desconto sobre o valor principal começa em 10% e aumenta progressivamente conforme o tempo da dívida.
Nos casos de débitos com mais de cinco anos, o abatimento pode chegar a 100% do valor principal. A Sabesp ressalta que acordos realizados anteriormente não podem ser incluídos na campanha.
Para participar da negociação, o cliente precisa cumprir três condições durante o atendimento: atualizar o cadastro, escolher o recebimento da conta em formato digital e aderir ao Pix Automático.
Negociação
A regularização pode ser feita pelo WhatsApp da Sabesp, pelo número (11) 3388-8000, ou pela Central de Atendimento Telefônico, no 0800-055-0195. O serviço telefônico funciona 24 horas por dia e a ligação é gratuita.
Também é possível procurar uma das lojas físicas da companhia. As condições específicas da campanha, no entanto, não estão disponíveis pelo site ou pelo aplicativo da Sabesp.
Segundo Claudio Hermolin, diretor de Experiência do Cliente da Sabesp, a procura pela campanha demonstra a demanda dos consumidores por alternativas para reorganizar as contas.
“A adesão à campanha mostra que existe uma demanda importante por soluções que ajudem o cliente a reorganizar sua vida financeira”, afirmou. Para ele, a prorrogação permite ampliar o acesso às condições oferecidas pela companhia.
Acordos em 2026
A campanha Tudo Azul dá sequência a outras ações promovidas pela Sabesp para facilitar a regularização de débitos.
Entre janeiro e julho deste ano, o feirão Acertando suas Contas resultou em mais de 167 mil acordos, beneficiando cerca de 133 mil clientes. A companhia informou ter concedido mais de R$ 136 milhões em descontos durante a iniciativa.