Um debate entre os candidatos a deputado estadual Leonardo Grandini (PT) e Thomaz Henrique (PL), vereador de São José dos Campos, terminou em agressão física durante a gravação do podcast Future Cast, na noite de quarta-feira (16).

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A discussão foi marcada por uma sequência de xingamentos e ataques pessoais antes de os dois entrarem em confronto.