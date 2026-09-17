17 de setembro de 2026
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AGRESSÃO EM PODCAST

VÍDEO: De SJC, vereador Thomaz Henrique briga com candidato do PT

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Momento em que os candidatos trocam agressões
Momento em que os candidatos trocam agressões

Um debate entre os candidatos a deputado estadual Leonardo Grandini (PT) e Thomaz Henrique (PL), vereador de São José dos Campos, terminou em agressão física durante a gravação do podcast Future Cast, na noite de quarta-feira (16).

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A discussão foi marcada por uma sequência de xingamentos e ataques pessoais antes de os dois entrarem em confronto.

A situação se agravou depois que Thomaz Henrique fez comentários sobre a avó de Grandini, que é advogado de São Paulo. Durante o debate, o candidato do PT havia relatado que ela foi presa durante a ditadura militar. Na sequência, o vereador afirmou: “Sua avó foi uma bandida! Ela foi uma bandida!”

Grandini então avançou em direção ao adversário, e os dois entraram em confronto físico. Integrantes da equipe do podcast precisaram intervir para separar os candidatos. Diante da confusão, a produção decidiu interromper a gravação, alegando que não havia condições para continuar o debate.

Troca de ofensas

Antes da agressão, a discussão já havia deixado de lado as propostas para a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e passado para ataques pessoais.

Thomaz Henrique chamou Grandini de “vagabundo”, “merda” e “lixo” durante o bate-boca. Por sua vez, o petista chamou o candidato do PL de "vagabundo". A troca de acusações aumentou de intensidade até a menção à avó do candidato petista, quando a discussão evoluiu para o confronto físico.

A equipe do Future Cast tentou controlar a situação antes de encerrar a gravação. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de imagens do momento da confusão.

Candidatos disputam vaga na Alesp

Thomaz Henrique e Leonardo Grandini são candidatos a deputado estadual nas eleições de 2026 em São Paulo. O vereador de São José dos Campos concorre pelo PL, enquanto Grandini disputa pelo PT.

A Assembleia Legislativa de São Paulo possui 94 cadeiras. No pleito de 2026, foram registradas 1.430 candidaturas para deputado estadual no estado, segundo os dados eleitorais divulgados no período.

O episódio ocorreu durante a campanha eleitoral e interrompeu um debate que tinha como objetivo discutir propostas dos candidatos para a atuação na Alesp.

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