Um debate entre os candidatos a deputado estadual Leonardo Grandini (PT) e Thomaz Henrique (PL), vereador de São José dos Campos, terminou em agressão física durante a gravação do podcast Future Cast, na noite de quarta-feira (16).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A discussão foi marcada por uma sequência de xingamentos e ataques pessoais antes de os dois entrarem em confronto.
A situação se agravou depois que Thomaz Henrique fez comentários sobre a avó de Grandini, que é advogado de São Paulo. Durante o debate, o candidato do PT havia relatado que ela foi presa durante a ditadura militar. Na sequência, o vereador afirmou: “Sua avó foi uma bandida! Ela foi uma bandida!”
Grandini então avançou em direção ao adversário, e os dois entraram em confronto físico. Integrantes da equipe do podcast precisaram intervir para separar os candidatos. Diante da confusão, a produção decidiu interromper a gravação, alegando que não havia condições para continuar o debate.
Troca de ofensas
Antes da agressão, a discussão já havia deixado de lado as propostas para a Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) e passado para ataques pessoais.
Thomaz Henrique chamou Grandini de “vagabundo”, “merda” e “lixo” durante o bate-boca. Por sua vez, o petista chamou o candidato do PL de "vagabundo". A troca de acusações aumentou de intensidade até a menção à avó do candidato petista, quando a discussão evoluiu para o confronto físico.
A equipe do Future Cast tentou controlar a situação antes de encerrar a gravação. O episódio ganhou repercussão nas redes sociais após a divulgação de imagens do momento da confusão.
Candidatos disputam vaga na Alesp
Thomaz Henrique e Leonardo Grandini são candidatos a deputado estadual nas eleições de 2026 em São Paulo. O vereador de São José dos Campos concorre pelo PL, enquanto Grandini disputa pelo PT.
A Assembleia Legislativa de São Paulo possui 94 cadeiras. No pleito de 2026, foram registradas 1.430 candidaturas para deputado estadual no estado, segundo os dados eleitorais divulgados no período.
O episódio ocorreu durante a campanha eleitoral e interrompeu um debate que tinha como objetivo discutir propostas dos candidatos para a atuação na Alesp.