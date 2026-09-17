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EXPANSÃO

No Vale: veja onde serão as obras do pacote de R$ 2 bi na Dutra

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação/RioSP
Trecho da Via Dutra na cidade de São José dos Campos
Trecho da Via Dutra na cidade de São José dos Campos

A rodovia Presidente Dutra terá cerca de R$ 2 bilhões em obras de modernização no Vale do Paraíba, com intervenções previstas em diferentes trechos entre São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Aparecida.

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O pacote inclui ampliação da capacidade da rodovia, melhorias na segurança viária, implantação de iluminação e construção de novas passarelas.

As obras fazem parte do contrato de concessão da RioSP e serão executadas em etapas, conforme o avanço dos projetos, dos processos de licenciamento ambiental e das autorizações dos órgãos responsáveis.

São José e Caçapava

O primeiro trecho previsto para receber as intervenções está entre os quilômetros 158 e 133 da Via Dutra, abrangendo áreas de São José dos Campos e Caçapava.

O segmento já conta com projeto executivo e, segundo o cronograma da concessionária, a expectativa é que as obras comecem no primeiro semestre de 2027.

A previsão, porém, ainda depende da obtenção das licenças ambientais e de autorizações que não foram emitidas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

Taubaté e Pinda

Outro lote de obras está localizado entre os quilômetros 118 e 99, trecho que passa por Taubaté e Pindamonhangaba.

Nesse caso, o empreendimento ainda está na fase de anteprojeto, etapa que antecede a elaboração do projeto executivo. A previsão da RioSP é iniciar os trabalhos no segundo semestre de 2027.

Trecho até Aparecida

Entre os quilômetros 99 e 65, em um segmento que inclui Aparecida, o projeto também está em fase de desenvolvimento do anteprojeto.

A expectativa é que as obras tenham início a partir do fim de 2028, mas o cronograma está condicionado à conclusão dos projetos, ao licenciamento ambiental e às demais aprovações necessárias.

Nesse trecho, estão previstas intervenções para ampliar a capacidade da pista expressa, com a implantação da terceira e da quarta faixas de rolamento.

O projeto também contempla adequações e ampliações de estruturas existentes e a instalação de iluminação ao longo de todo o segmento.

Novas passarelas

A segurança de quem precisa atravessar a Via Dutra também está entre os pontos previstos no pacote.

A RioSP projeta a construção de 14 novas passarelas entre Taubaté e Aparecida, ampliando o número de pontos de travessia segura para pedestres ao longo da rodovia.

As intervenções fazem parte de um conjunto de obras planejadas para ocorrer de forma sequencial durante a vigência do contrato de concessão.

Segundo a concessionária, os investimentos têm como objetivos aumentar a capacidade operacional da Dutra, contribuir para a redução de congestionamentos e melhorar as condições de segurança para motoristas e pedestres.

Os prazos, entretanto, ainda podem ser alterados de acordo com o andamento dos processos de licenciamento, autorizações dos órgãos competentes e eventuais mudanças no contrato de concessão.

Onde serão as obras

Km 158 ao km 133: São José dos Campos e Caçapava — início previsto para o primeiro semestre de 2027;
Km 118 ao km 99: Taubaté e Pindamonhangaba — início previsto para o segundo semestre de 2027;
Km 99 ao km 65: trecho que inclui Aparecida — obras previstas a partir do fim de 2028;
Entre Taubaté e Aparecida: previsão de 14 novas passarelas;
Trecho entre km 99 e km 65: previsão de terceira e quarta faixas, ampliações estruturais e iluminação.

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