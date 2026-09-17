A rodovia Presidente Dutra terá cerca de R$ 2 bilhões em obras de modernização no Vale do Paraíba, com intervenções previstas em diferentes trechos entre São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Aparecida.
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O pacote inclui ampliação da capacidade da rodovia, melhorias na segurança viária, implantação de iluminação e construção de novas passarelas.
As obras fazem parte do contrato de concessão da RioSP e serão executadas em etapas, conforme o avanço dos projetos, dos processos de licenciamento ambiental e das autorizações dos órgãos responsáveis.
São José e Caçapava
O primeiro trecho previsto para receber as intervenções está entre os quilômetros 158 e 133 da Via Dutra, abrangendo áreas de São José dos Campos e Caçapava.
O segmento já conta com projeto executivo e, segundo o cronograma da concessionária, a expectativa é que as obras comecem no primeiro semestre de 2027.
A previsão, porém, ainda depende da obtenção das licenças ambientais e de autorizações que não foram emitidas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).
Taubaté e Pinda
Outro lote de obras está localizado entre os quilômetros 118 e 99, trecho que passa por Taubaté e Pindamonhangaba.
Nesse caso, o empreendimento ainda está na fase de anteprojeto, etapa que antecede a elaboração do projeto executivo. A previsão da RioSP é iniciar os trabalhos no segundo semestre de 2027.
Trecho até Aparecida
Entre os quilômetros 99 e 65, em um segmento que inclui Aparecida, o projeto também está em fase de desenvolvimento do anteprojeto.
A expectativa é que as obras tenham início a partir do fim de 2028, mas o cronograma está condicionado à conclusão dos projetos, ao licenciamento ambiental e às demais aprovações necessárias.
Nesse trecho, estão previstas intervenções para ampliar a capacidade da pista expressa, com a implantação da terceira e da quarta faixas de rolamento.
O projeto também contempla adequações e ampliações de estruturas existentes e a instalação de iluminação ao longo de todo o segmento.
Novas passarelas
A segurança de quem precisa atravessar a Via Dutra também está entre os pontos previstos no pacote.
A RioSP projeta a construção de 14 novas passarelas entre Taubaté e Aparecida, ampliando o número de pontos de travessia segura para pedestres ao longo da rodovia.
As intervenções fazem parte de um conjunto de obras planejadas para ocorrer de forma sequencial durante a vigência do contrato de concessão.
Segundo a concessionária, os investimentos têm como objetivos aumentar a capacidade operacional da Dutra, contribuir para a redução de congestionamentos e melhorar as condições de segurança para motoristas e pedestres.
Os prazos, entretanto, ainda podem ser alterados de acordo com o andamento dos processos de licenciamento, autorizações dos órgãos competentes e eventuais mudanças no contrato de concessão.
Onde serão as obras
Km 158 ao km 133: São José dos Campos e Caçapava — início previsto para o primeiro semestre de 2027;
Km 118 ao km 99: Taubaté e Pindamonhangaba — início previsto para o segundo semestre de 2027;
Km 99 ao km 65: trecho que inclui Aparecida — obras previstas a partir do fim de 2028;
Entre Taubaté e Aparecida: previsão de 14 novas passarelas;
Trecho entre km 99 e km 65: previsão de terceira e quarta faixas, ampliações estruturais e iluminação.