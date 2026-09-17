A rodovia Presidente Dutra terá cerca de R$ 2 bilhões em obras de modernização no Vale do Paraíba, com intervenções previstas em diferentes trechos entre São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Aparecida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O pacote inclui ampliação da capacidade da rodovia, melhorias na segurança viária, implantação de iluminação e construção de novas passarelas.