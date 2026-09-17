Uma testemunha que afirma ter presenciado o acidente que matou um motociclista e deixou outras duas pessoas feridas na madrugada desta quinta-feira (17), em São José dos Campos, relatou momentos de tensão logo após a colisão. O acidente aconteceu na região do Parque Industrial.
A vítima fatal foi identificada como Thales Rodrigo Sant Anna dos Santos, de 36 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma das motocicletas e morreu no local.
Em relato encaminhado à reportagem, a testemunha contou que estava a caminho do trabalho quando viu o acidente acontecer. Segundo ela, uma das motocicletas estaria trafegando na contramão, enquanto a outra seguia em alta velocidade pela via.
“Foi bem na minha frente. Eu estava indo trabalhar e presenciei tudo. Fiquei sem reação na hora”, relatou.
Ainda conforme a testemunha, a colisão lateral entre as motocicletas foi muito forte. Ela afirmou também que um carro que vinha logo atrás acabou atingindo uma das pessoas que havia caído no asfalto, sem conseguir frear a tempo.
O relato da testemunha ainda deverá ser confrontado com os levantamentos realizados pela polícia e pela perícia.
De acordo com o registro policial, uma das motocicletas levava duas pessoas e a outra era ocupada somente pelo condutor. Informações preliminares obtidas pela Polícia Militar no local também indicam que os veículos teriam colidido na região de um radar de fiscalização eletrônica.
Com o impacto, os três ocupantes foram lançados ao chão. Equipes de resgate, incluindo o Samu, foram acionadas para o atendimento.
Além da morte de Thales, uma das vítimas sofreu fratura em um dos membros inferiores. A terceira pessoa envolvida foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento hospitalar.
Os policiais militares que atenderam à ocorrência não presenciaram o momento da colisão. Por isso, a dinâmica exata do acidente ainda será apurada.
A área foi preservada para o trabalho da perícia. A Polícia Civil solicitou exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.
O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. As investigações deverão esclarecer como ocorreu a colisão, quem conduzia cada motocicleta e as circunstâncias que provocaram o acidente.