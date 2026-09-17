Uma testemunha que afirma ter presenciado o acidente que matou um motociclista e deixou outras duas pessoas feridas na madrugada desta quinta-feira (17), em São José dos Campos, relatou momentos de tensão logo após a colisão. O acidente aconteceu na região do Parque Industrial.

A vítima fatal foi identificada como Thales Rodrigo Sant Anna dos Santos, de 36 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma das motocicletas e morreu no local.

Em relato encaminhado à reportagem, a testemunha contou que estava a caminho do trabalho quando viu o acidente acontecer. Segundo ela, uma das motocicletas estaria trafegando na contramão, enquanto a outra seguia em alta velocidade pela via.