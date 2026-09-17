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TRISTEZA

Adeus, João: menino morre atropelado por caminhão em Taubaté

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
João Lucas Ferreira de Almeida Arantes
João Lucas Ferreira de Almeida Arantes

Um menino de 11 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (16), em Taubaté. A vítima foi identificada como João Lucas Ferreira de Almeida Arantes, nascido em 6 de abril de 2015.

De acordo com o boletim de ocorrência, João Lucas estava de bicicleta quando ocorreu a colisão com um caminhão na Avenida Dom Pedro I, na região do bairro Três Marias, próximo ao túnel localizado sob a Rodovia Presidente Dutra.

Segundo o relato apresentado à Polícia Civil, o menino seguia pela rua Manoel José de Siqueira Matos e, ao acessar o túnel, teria entrado na avenida Dom Pedro I no sentido contrário ao fluxo da via. Foi neste momento que aconteceu o acidente. Essa dinâmica, no entanto, ainda é considerada preliminar e deverá ser esclarecida pela investigação.

A criança foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté. Posteriormente, a morte foi confirmada pela equipe médica.

A Polícia Científica realizou perícia no local. Conforme o registro policial, ainda não havia elementos suficientes para determinar eventual responsabilidade criminal do motorista do caminhão. Entre os pontos que deverão ser analisados estão a velocidade dos veículos, as condições de visibilidade e a possibilidade de uma manobra para evitar o acidente. O laudo pericial ainda era aguardado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhado para continuidade das investigações.

Segundo informações divulgadas pela família, o velório de João Lucas está previsto para esta quinta-feira (17), em Taubaté. O sepultamento deve ocorrer na manhã de sexta-feira (18), no Cemitério Municipal da cidade.

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