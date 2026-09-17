Um menino de 11 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (16), em Taubaté. A vítima foi identificada como João Lucas Ferreira de Almeida Arantes, nascido em 6 de abril de 2015.
De acordo com o boletim de ocorrência, João Lucas estava de bicicleta quando ocorreu a colisão com um caminhão na Avenida Dom Pedro I, na região do bairro Três Marias, próximo ao túnel localizado sob a Rodovia Presidente Dutra.
Segundo o relato apresentado à Polícia Civil, o menino seguia pela rua Manoel José de Siqueira Matos e, ao acessar o túnel, teria entrado na avenida Dom Pedro I no sentido contrário ao fluxo da via. Foi neste momento que aconteceu o acidente. Essa dinâmica, no entanto, ainda é considerada preliminar e deverá ser esclarecida pela investigação.
A criança foi socorrida em estado grave por uma equipe do Samu e encaminhada ao Hospital Regional de Taubaté. Posteriormente, a morte foi confirmada pela equipe médica.
A Polícia Científica realizou perícia no local. Conforme o registro policial, ainda não havia elementos suficientes para determinar eventual responsabilidade criminal do motorista do caminhão. Entre os pontos que deverão ser analisados estão a velocidade dos veículos, as condições de visibilidade e a possibilidade de uma manobra para evitar o acidente. O laudo pericial ainda era aguardado.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e encaminhado para continuidade das investigações.
Segundo informações divulgadas pela família, o velório de João Lucas está previsto para esta quinta-feira (17), em Taubaté. O sepultamento deve ocorrer na manhã de sexta-feira (18), no Cemitério Municipal da cidade.