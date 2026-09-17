Um menino de 11 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (16), em Taubaté. A vítima foi identificada como João Lucas Ferreira de Almeida Arantes, nascido em 6 de abril de 2015.

De acordo com o boletim de ocorrência, João Lucas estava de bicicleta quando ocorreu a colisão com um caminhão na Avenida Dom Pedro I, na região do bairro Três Marias, próximo ao túnel localizado sob a Rodovia Presidente Dutra.

Segundo o relato apresentado à Polícia Civil, o menino seguia pela rua Manoel José de Siqueira Matos e, ao acessar o túnel, teria entrado na avenida Dom Pedro I no sentido contrário ao fluxo da via. Foi neste momento que aconteceu o acidente. Essa dinâmica, no entanto, ainda é considerada preliminar e deverá ser esclarecida pela investigação.