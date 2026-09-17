Antes de transportar passageiros, o transporte coletivo transporta pessoas. De um lado estão motoristas, cobradores e demais profissionais que fazem o sistema funcionar. Do outro, estão trabalhadores, estudantes, pacientes, idosos, crianças e milhares de brasileiros que dependem do serviço para chegar aos seus destinos. É essa relação de humanos transportando humanos que está no centro da campanha nacional “O Brasil é Coletivo”.

A iniciativa é da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) e tem apoio, no Vale do Paraíba, da Busvale – Associação das Empresas de Transporte de Passageiros do Vale do Paraíba. A divulgação também conta com a participação da ABC Transportes, de Taubaté.

A proposta amplia o olhar tradicional sobre a mobilidade urbana. Se antes o transporte era associado principalmente ao deslocamento entre um ponto e outro, a discussão atual coloca as pessoas no centro das decisões e mostra que o ônibus tem impacto direto na economia, na saúde, na educação, no meio ambiente e na qualidade de vida das cidades.

“Mobilidade humana” passa, portanto, a ser um conceito mais amplo do que simplesmente ir e vir. Uma cidade sem transporte coletivo, por exemplo, teria dificuldades para manter serviços básicos funcionando. Médicos, enfermeiros e pacientes precisam se deslocar até os hospitais. Professores, funcionários e alunos precisam chegar às escolas. Trabalhadores precisam alcançar seus empregos diariamente.

O transporte também pode ser um indutor de desenvolvimento. A instalação de um terminal ou de uma estrutura de transporte em uma região pode estimular a abertura de comércios, gerar empregos, movimentar a economia e valorizar o entorno.

Pessoas no centro

A campanha parte de uma visão de sustentabilidade que coloca o coletivo como alternativa ao individualismo. Em vez de pensar apenas no deslocamento individual, a proposta é considerar o impacto das escolhas sobre toda a cidade.

O conceito também ganhou força nas discussões internacionais sobre mobilidade depois da pandemia. Eventos mundiais do setor passaram a reforçar uma visão de transporte público que vai além dos ônibus, terminais, cartões e validadores. Esses equipamentos existem para atender a uma finalidade maior: facilitar a vida das pessoas.

É nesse contexto que o conceito H2H (humanos para humanos) ganha espaço no transporte coletivo. O sistema é formado por profissionais que transportam outros seres humanos todos os dias. O ônibus é uma ferramenta dentro dessa relação, e não o centro dela.

A mudança de perspectiva também está ligada à sustentabilidade. Cidades excessivamente dependentes dos automóveis enfrentam problemas como congestionamentos, poluição e maior ocupação do espaço urbano. Um sistema coletivo eficiente pode contribuir para uma cidade mais organizada e com melhor qualidade de vida.

Transporte para todos

Outro princípio da campanha é a inclusão. O transporte coletivo atende pessoas de diferentes idades, gêneros e condições econômicas. Para muitos brasileiros, ele é a principal ligação com o trabalho, a escola, os serviços de saúde e as oportunidades de renda.

Por isso, a campanha “O Brasil é Coletivo” trabalha com três pilares: olhar para as pessoas, pensar nas cidades e cuidar do planeta.

A ideia é resgatar a dimensão humana da mobilidade. É a dona Maria que precisa levar o filho ao médico, o seu João que depende do ônibus para trabalhar ou o estudante que usa o transporte todos os dias para chegar à escola e construir seus planos para o futuro.

Nesse cenário, ser coletivo significa também ter empatia e considerar o impacto das decisões sobre os outros. A mobilidade deixa de ser apenas uma questão de deslocamento e passa a ser parte da construção de cidades mais acessíveis, sustentáveis e humanas.

A mensagem é simples e representa o espírito da campanha: Transporte Coletivo, bom para você, melhor para cidade, essencial para o planeta.