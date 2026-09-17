A partir de 2027, os contribuintes de São José dos Campos terão uma nova forma de acessar o carnê do IPTU. A Prefeitura oficializou o programa IPTU Digital, que estabelece a emissão 100% digital dos carnês, da taxa de coleta de lixo e da contribuição de iluminação pública e segurança.

Com a mudança, o contribuinte poderá emitir o carnê diretamente pelo site da Prefeitura, tanto para pagamento à vista quanto parcelado. Também será possível solicitar o recebimento por e-mail, mediante cadastro antecipado, ou realizar a emissão presencialmente em um dos protocolos regionais.

A iniciativa foi oficializada pelo Decreto Municipal 20.344/2026, publicado no Diário do Município em agosto. A medida consolida um processo de digitalização que começou em 2021, quando a Prefeitura passou a oferecer a opção de recebimento do carnê por e-mail. Desde então, as alternativas digitais foram ampliadas.

Mais facilidade e sustentabilidade

Além de facilitar o acesso aos documentos e ao pagamento dos tributos, o IPTU Digital contribui para a redução do uso de papel e dos custos relacionados à impressão e ao envio dos carnês pelos Correios.

Até este ano, a Prefeitura realizou a impressão de 234 mil carnês, encaminhados aos contribuintes pelos Correios. Outros 34.705 carnês foram enviados por e-mail a pessoas que já haviam solicitado essa opção. Com a digitalização integral, o município passa a adotar um modelo mais prático, econômico e sustentável para a emissão dos documentos.

A mudança reforça a ampliação dos serviços digitais oferecidos pela Prefeitura de São José dos Campos, permitindo que o contribuinte tenha acesso ao carnê de forma rápida e diretamente pelos canais oficiais do município.