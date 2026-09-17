17 de setembro de 2026
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FURTO NA ZONA SUL

Vídeo mostra ladrões furtando carro de empresa em São José; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Câmera flagrou o furto do veículo em São José
Câmera flagrou o furto do veículo em São José

Uma Volkswagen Saveiro branca, modelo 2023, foi furtada durante a madrugada desta quinta-feira (17), no Jardim América, na região sul de São José dos Campos. O veículo estava estacionado em uma área recuada em frente a uma empresa na Avenida Guadalupe, quando foi levado por criminosos por volta das 2h15.

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O veículo, de placa FGU7I03, é adesivado com a identificação da empresa Solar Futuro Aquecedor Solar (foto abaixo). O caso foi registrado em boletim de ocorrência pela empresa, que divulgou as imagens das câmeras de segurança na tentativa de localizar o veículo e identificar os envolvidos.

As gravações mostram dois criminosos se aproximando do estabelecimento e rompendo a corrente que protegia o veículo. Em seguida, eles conseguem retirar a Saveiro do local.

As câmeras também registraram a movimentação dos suspeitos na rua localizada atrás da empresa. Segundo o relato, eles pararam no local e mexeram no veículo antes de seguir com o furto.

Rastreador foi danificado

De acordo com a empresa, os criminosos quebraram o rastreador instalado no veículo, que estava escondido dentro do painel. A ação teria ocorrido na rua de trás do estabelecimento.

As imagens mostram ainda os suspeitos fotografando a Saveiro antes de levá-la. Em outro momento, um terceiro homem aparece e retira uma escada que estava na caçamba do veículo. O objeto, que estava trancado, foi escondido embaixo de um caminhão.

As gravações também indicam que os criminosos trocaram as placas do veículo durante a ação. Segundo a empresa, havia ainda um terceiro envolvido aguardando em outro veículo, em uma rua próxima ao estabelecimento.

A empresa pede ajuda para localizar a Saveiro. Informações que possam contribuir com a localização do veículo ou identificação dos envolvidos podem ser comunicadas pelo telefone (12) 99184-6500.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

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