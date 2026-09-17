Uma Volkswagen Saveiro branca, modelo 2023, foi furtada durante a madrugada desta quinta-feira (17), no Jardim América, na região sul de São José dos Campos. O veículo estava estacionado em uma área recuada em frente a uma empresa na Avenida Guadalupe, quando foi levado por criminosos por volta das 2h15.

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O veículo, de placa FGU7I03, é adesivado com a identificação da empresa Solar Futuro Aquecedor Solar (foto abaixo). O caso foi registrado em boletim de ocorrência pela empresa, que divulgou as imagens das câmeras de segurança na tentativa de localizar o veículo e identificar os envolvidos.