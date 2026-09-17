O jornalista e ex-vereador Luiz Paulo Costa morreu na manhã desta quinta-feira (17), aos 83 anos, em Caraguatatuba, onde morava atualmente. Ele enfrentava Alzheimer e morreu por volta das 6h30. Ao longo de quase seis décadas, construiu uma trajetória ligada ao jornalismo, à política, à literatura e à preservação da memória de São José dos Campos.

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Luiz Paulo também ficou marcado por um dos períodos mais traumáticos de sua vida: em 1970, durante a ditadura militar, foi preso por agentes do DOI-CODI, levado para São Paulo e torturado. Permaneceu encarcerado por mais de 140 dias e sofreu graves agressões físicas, que deixaram sequelas.