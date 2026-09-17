A contagem regressiva para a 2ª Maratona de São José dos Campos entrou na reta final. Com mais de 3.800 atletas confirmados, o município se consolida como um dos principais polos do atletismo de rua no Vale do Paraíba, movimentando a economia local, o turismo esportivo e promovendo a saúde na região.

A entrega dos kits oficiais aos participantes começa nesta sexta-feira (18) e segue até domingo (20). A organização reforça a orientação para que os corredores sigam os protocolos e horários agendados para garantir um atendimento rápido e sem filas.

Retirada de Kits: Regras e Localização

A entrega dos materiais será realizada na loja Mega Oscar Calçados, localizada no Vale Sul Shopping (Avenida Andrômeda, 227, São José dos Campos).