17 de setembro de 2026
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ATLETISMO

Maratona de São José tem 3.800 inscritos; onde retirar os kits

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Maratona de São José tem 3.800 inscritos; onde retirar os kits
Maratona de São José tem 3.800 inscritos; onde retirar os kits

A contagem regressiva para a 2ª Maratona de São José dos Campos entrou na reta final. Com mais de 3.800 atletas confirmados, o município se consolida como um dos principais polos do atletismo de rua no Vale do Paraíba, movimentando a economia local, o turismo esportivo e promovendo a saúde na região.

A entrega dos kits oficiais aos participantes começa nesta sexta-feira (18) e segue até domingo (20). A organização reforça a orientação para que os corredores sigam os protocolos e horários agendados para garantir um atendimento rápido e sem filas.

Retirada de Kits: Regras e Localização

A entrega dos materiais será realizada na loja Mega Oscar Calçados, localizada no Vale Sul Shopping (Avenida Andrômeda, 227, São José dos Campos).

Horários por dia:

  • Sexta-feira (18/09): Das 11h às 20h (conforme agendamento prévio).

  • Sábado (19/09): Das 10h às 18h30 (conforme agendamento prévio).

Domingo (20/09 - Dia da Prova): Exclusivo para atletas que residem a mais de 40 km de São José dos Campos. A retirada será feita diretamente na arena da prova, pessoalmente pelo participante, mediante apresentação de comprovante de residência.

Documentação Necessária

Para retirar o kit individualmente, o atleta deve apresentar:

  • Documento oficial de identidade com foto atualizada;

  • Comprovante de pagamento da inscrição.

    • Os itens do kit estão assegurados conforme o pedido feito na inscrição, não havendo necessidade de comparecer nos primeiros horários do dia, que costumam registrar maior fluxo de pessoas.

    Retirada por Terceiros e Regras Especiais

    Caso o atleta não possa comparecer presencialmente na sexta ou no sábado, a retirada por terceiros é permitida mediante a apresentação de:

    1. Cópia do documento de identidade do participante;

    2. Autorização por escrito assinado pelo atleta (modelo disponível no site oficial);

    3. Comprovante de pagamento da inscrição.

    Para assessorias e grupos, está disponível no site a Declaração de Equipe.

    Exceções importantes:

    • Atletas com mais de 60 anos: Devem retirar o kit obrigatoriamente de forma presencial.

  • Menores de 18 anos: É indispensável a entrega de autorização por escrito assinada pelo responsável legal.

    • Para consultar a lista de inscritos e checar o horário agendado, acesse o site oficial do evento: www.maratonadesaojose.com.br/inscritos.

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