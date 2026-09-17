A contagem regressiva para a 2ª Maratona de São José dos Campos entrou na reta final. Com mais de 3.800 atletas confirmados, o município se consolida como um dos principais polos do atletismo de rua no Vale do Paraíba, movimentando a economia local, o turismo esportivo e promovendo a saúde na região.
A entrega dos kits oficiais aos participantes começa nesta sexta-feira (18) e segue até domingo (20). A organização reforça a orientação para que os corredores sigam os protocolos e horários agendados para garantir um atendimento rápido e sem filas.
Retirada de Kits: Regras e Localização
A entrega dos materiais será realizada na loja Mega Oscar Calçados, localizada no Vale Sul Shopping (Avenida Andrômeda, 227, São José dos Campos).
Horários por dia:
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Sexta-feira (18/09): Das 11h às 20h (conforme agendamento prévio).
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Sábado (19/09): Das 10h às 18h30 (conforme agendamento prévio).
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Domingo (20/09 - Dia da Prova): Exclusivo para atletas que residem a mais de 40 km de São José dos Campos. A retirada será feita diretamente na arena da prova, pessoalmente pelo participante, mediante apresentação de comprovante de residência.
Documentação Necessária
Para retirar o kit individualmente, o atleta deve apresentar:
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Documento oficial de identidade com foto atualizada;
Comprovante de pagamento da inscrição.
Os itens do kit estão assegurados conforme o pedido feito na inscrição, não havendo necessidade de comparecer nos primeiros horários do dia, que costumam registrar maior fluxo de pessoas.
Retirada por Terceiros e Regras Especiais
Caso o atleta não possa comparecer presencialmente na sexta ou no sábado, a retirada por terceiros é permitida mediante a apresentação de:
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Cópia do documento de identidade do participante;
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Autorização por escrito assinado pelo atleta (modelo disponível no site oficial);
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Comprovante de pagamento da inscrição.
Para assessorias e grupos, está disponível no site a Declaração de Equipe.
Exceções importantes:
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Atletas com mais de 60 anos: Devem retirar o kit obrigatoriamente de forma presencial.
Menores de 18 anos: É indispensável a entrega de autorização por escrito assinada pelo responsável legal.
Para consultar a lista de inscritos e checar o horário agendado, acesse o site oficial do evento: