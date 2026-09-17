O jornalista e ex-vereador Luiz Paulo Costa será velado nesta sexta-feira (18), a partir das 9h, na Câmara Municipal de São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Padre Rodolfo Komorek, no Centro da cidade.

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Luiz Paulo morreu na manhã desta quinta-feira (17), aos 83 anos, em Caraguatatuba, onde morava atualmente. Ele morreu por volta das 6h30. O jornalista enfrentava Alzheimer.