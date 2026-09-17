O jornalista e ex-vereador Luiz Paulo Costa será velado nesta sexta-feira (18), a partir das 9h, na Câmara Municipal de São José dos Campos. O sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Padre Rodolfo Komorek, no Centro da cidade.
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Luiz Paulo morreu na manhã desta quinta-feira (17), aos 83 anos, em Caraguatatuba, onde morava atualmente. Ele morreu por volta das 6h30. O jornalista enfrentava Alzheimer.
Luiz Paulo deixa a esposa, uma filha e um filho e netos. Ao longo de décadas, construiu uma trajetória ligada ao jornalismo, à política e à vida cultural de São José dos Campos.
Além da atuação profissional e política, Luiz Paulo ocupava a Cadeira 4 da Academia Joseense de Letras, cujo patrono é Francisco Pereira da Silva, conhecido como Chico Triste. Sua história ficou marcada na política e na cultura do município.
Jornalismo
A carreira de Luiz Paulo Costa no jornalismo começou em 1965, na Rádio Piratininga. Depois, trabalhou como redator do jornal ValeParaibano e passou pela Rádio Clube.
Ele também atuou como correspondente de O Estado de S. Paulo em São José dos Campos, acompanhando acontecimentos importantes da cidade e da região.
Em 1976, iniciou sua trajetória na Câmara Municipal de São José dos Campos, após ser eleito vereador. A passagem pelo Legislativo se estendeu por aproximadamente duas décadas.
Prisão durante a ditadura
A trajetória de Luiz Paulo também foi marcada pela repressão durante a ditadura militar.
Em 1970, quando trabalhava no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), ele foi preso por agentes do DOI-CODI. A acusação era de que teria ligação com estudantes que tentavam reorganizar o Partido Comunista em São José dos Campos.
O episódio fez parte de um período de perseguição política que atingiu diferentes setores da sociedade brasileira durante o regime militar.
A despedida de Luiz Paulo Costa ocorre justamente em São José dos Campos, cidade onde construiu grande parte de sua trajetória profissional, política e cultural.