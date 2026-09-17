Um motociclista morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na madrugada desta quinta-feira (17), em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 4h11, na região do Parque Industrial.
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A vítima fatal foi identificada como Thales Rodrigo Sant Anna dos Santos, de 36 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma das motocicletas e morreu ainda no local.
De acordo com o registro policial, uma das motos era ocupada por duas pessoas, enquanto a outra seguia apenas com o condutor. Informações preliminares colhidas pela Polícia Militar com pessoas que estavam no local apontam que os dois veículos trafegavam pela via e teriam colidido ao tentar passar simultaneamente pela região de um radar de fiscalização eletrônica.
Com o impacto, os três ocupantes caíram no asfalto. Equipes de resgate, incluindo o Samu, foram acionadas. Além da morte de Thales, uma das vítimas sofreu uma fratura em um dos membros inferiores. A outra foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento hospitalar.
Investigação
Os policiais militares responsáveis pelo atendimento informaram que não presenciaram o acidente. Por isso, a dinâmica relatada inicialmente ainda deverá ser esclarecida durante a investigação.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. A Polícia Civil requisitou exames ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal).
O caso foi registrado inicialmente como homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Segundo a Polícia Civil, ainda não foi possível determinar quem deu causa ao acidente nem esclarecer completamente quem conduzia cada uma das motocicletas no momento da colisão. Os laudos periciais e outras diligências deverão auxiliar na reconstrução da dinâmica.
A ocorrência foi encaminhada para a delegacia responsável pela área, que dará continuidade às investigações.