Um motociclista morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na madrugada desta quinta-feira (17), em São José dos Campos. A ocorrência foi registrada por volta das 4h11, na região do Parque Industrial.

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A vítima fatal foi identificada como Thales Rodrigo Sant Anna dos Santos, de 36 anos. Segundo o boletim de ocorrência, ele conduzia uma das motocicletas e morreu ainda no local.