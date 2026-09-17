O CPS (Centro Paula Souza) está com inscrições abertas para mais de 3 mil vagas de cursos técnicos gratuitos na modalidade EaD (Ensino à Distância) para o primeiro semestre de 2027.

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Estudantes podem optar entre os cursos de Administração, Comércio, Secretariado, Desenvolvimento de Sistemas, Transações Imobiliárias e Guia de Turismo, além da Especialização Técnica em Gestão de Projetos, em Etecs (Escolas Técnicas Estaduais).