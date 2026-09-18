A artista visual Pàulla Scàvazzini, de São José dos Campos, ganhou projeção internacional ao ser destaque em matéria do jornal New York Times, após exposições nos Estados Unidos.

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Em entrevista ao OVALE Cast Vale Viver, a artista conta como se sentiu ao ver seu trabalho divulgado num dos maiores jornais do mundo.