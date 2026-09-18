18 de setembro de 2026
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Artista de SJC é destaque internacional após exposições nos EUA

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pàulla Scàvazzini na redação de OVALE
Pàulla Scàvazzini na redação de OVALE

A artista visual Pàulla Scàvazzini, de São José dos Campos, ganhou projeção internacional ao ser destaque em matéria do jornal New York Times, após exposições nos Estados Unidos.

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Em entrevista ao OVALE Cast Vale Viver, a artista conta como se sentiu ao ver seu trabalho divulgado num dos maiores jornais do mundo.

“Depois que eu consegui realmente ler, vi que foi uma supercrítica positiva. Logo liguei para minha mãe e depois postei. Falei: ‘Mãe, estou no New York Times’”, disse ela.

“Quando eu falo ‘Mãe, estou no New York Times’, eu quero dizer: ‘Mãe, cidade onde eu nasci, cheguei até o reconhecimento de um jornal desse porte’”, completa.

Ao longo da entrevista, Pàulla fala sobre reconhecimento, críticas, redes sociais, educação, arte contemporânea e os planos para os próximos anos.

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