A Mantiqueira Brasil vai investir mais de R$ 200 milhões na expansão da granja de galinhas livres em Lorena, no Vale do Paraíba. O projeto prevê a criação de 120 novos empregos na unidade e será realizado em duas etapas.

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Na primeira fase, a capacidade chegará a 1,5 milhão de aves; posteriormente, o plantel poderá alcançar 3 milhões de galinhas até 2028.