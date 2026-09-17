A Mantiqueira Brasil vai investir mais de R$ 200 milhões na expansão da granja de galinhas livres em Lorena, no Vale do Paraíba. O projeto prevê a criação de 120 novos empregos na unidade e será realizado em duas etapas.
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Na primeira fase, a capacidade chegará a 1,5 milhão de aves; posteriormente, o plantel poderá alcançar 3 milhões de galinhas até 2028.
A primeira etapa inclui a construção de quatro galpões de dois andares, equipados com tecnologia multinível para a criação no sistema cage-free (livre de gaiola), além de dois galpões destinados à recria.
A unidade de Lorena já possui equipamentos automatizados com capacidade para processar até 200 mil ovos por hora, permitindo ajustar a produção de acordo com marcas, embalagens e a demanda do varejo.
O investimento faz parte de um plano nacional da Mantiqueira Brasil, que prevê R$ 565 milhões em aportes até 2028. A companhia estima acrescentar mais de 7 milhões de aves à capacidade produtiva e elevar a produção anual de cerca de 4 bilhões para 6 bilhões de ovos.
Além de Lorena, o plano contempla investimentos em operações no Paraná, Santa Catarina, Goiás e Minas Gerais, incluindo a implantação de uma nova unidade no estado mineiro. A estratégia envolve ainda modernização de equipamentos, automação e desenvolvimento de produtos de maior valor agregado.
Maior granja de galinhas livres da América Latina
A empresa apresenta a unidade de Lorena como a maior granja de galinhas livres da América Latina. No sistema cage-free, as aves não são mantidas em gaiolas e podem circular dentro dos galpões, seguindo padrões específicos de manejo e estrutura.
A expansão também está relacionada à estratégia da Mantiqueira de ampliar a produção de ovos e diversificar os produtos. Entre os planos estão novas aplicações para a clara e a gema, além de alternativas de consumo que vão além do ovo comercializado in natura.
Em São Paulo, a Mantiqueira Brasil também mantém unidades em Bastos, Cabrália Paulista, Descalvado, Itirapina, Parapuã e São Carlos.