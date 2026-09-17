Um menino de 11 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na avenida Dom Pedro 1º, em Taubaté. O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (16), nas proximidades da Chácara Silvestre. A criança estava de bicicleta e foi atingida por volta das 18h20.
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Segundo a Polícia Civil, o menino sofreu afundamento craniano e fraturas no quadril e no tórax. Ele foi atendido ainda no local por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e levado com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada horas depois.
De acordo com as informações iniciais apuradas no local, o menino seguia de bicicleta no sentido Chácara Silvestre, acompanhado por outros jovens ciclistas.
Após passar pelo túnel, parte do grupo teria atravessado a avenida. A criança, que estava mais atrás, acabou atingida pela carreta.
Investigação
As circunstâncias do atropelamento ainda são investigadas pela Polícia Civil. Um dos relatos colhidos aponta que o motorista da carreta não teria visto a criança antes da colisão.
A versão ainda será confrontada com depoimentos e outros elementos da investigação. Até o momento, não há confirmação sobre a velocidade do veículo ou a distância entre a carreta e a bicicleta no instante do impacto.
O motorista não foi submetido ao teste do bafômetro porque a equipe que atendeu a ocorrência não dispunha do equipamento no momento do acidente.