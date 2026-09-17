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TRAGÉDIA

Menino atropelado por carreta não resiste e morre em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Marcelo Caltabiano/Portal T7 News
Local do acidente em Taubaté
Local do acidente em Taubaté

Um menino de 11 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na avenida Dom Pedro 1º, em Taubaté. O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (16), nas proximidades da Chácara Silvestre. A criança estava de bicicleta e foi atingida por volta das 18h20.

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Segundo a Polícia Civil, o menino sofreu afundamento craniano e fraturas no quadril e no tórax. Ele foi atendido ainda no local por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e levado com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada horas depois.

De acordo com as informações iniciais apuradas no local, o menino seguia de bicicleta no sentido Chácara Silvestre, acompanhado por outros jovens ciclistas.

Após passar pelo túnel, parte do grupo teria atravessado a avenida. A criança, que estava mais atrás, acabou atingida pela carreta.

Investigação

As circunstâncias do atropelamento ainda são investigadas pela Polícia Civil. Um dos relatos colhidos aponta que o motorista da carreta não teria visto a criança antes da colisão.

A versão ainda será confrontada com depoimentos e outros elementos da investigação. Até o momento, não há confirmação sobre a velocidade do veículo ou a distância entre a carreta e a bicicleta no instante do impacto.

O motorista não foi submetido ao teste do bafômetro porque a equipe que atendeu a ocorrência não dispunha do equipamento no momento do acidente.

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