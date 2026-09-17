Um menino de 11 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na avenida Dom Pedro 1º, em Taubaté. O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (16), nas proximidades da Chácara Silvestre. A criança estava de bicicleta e foi atingida por volta das 18h20.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, o menino sofreu afundamento craniano e fraturas no quadril e no tórax. Ele foi atendido ainda no local por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros e levado com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada horas depois.